Aj v obciach s rómskymi osadami dominovali matovičovci

Najviac krúžkov brali Igor Matovič a Peter Pollák mladší.

2. mar 2020 o 17:31 Michal Frank

JAROVNICE. Ak by sa voľby konali len v obci Jarovnice, do parlamentu by sa dostali iba dve strany. OĽaNO so ziskom 69,24 percenta hlasov a ĽSNS s veľkým odstupom a ziskom 6,4 percenta.

Tretí Smer by skončil pod čiarou s necelými piatimi percentami.

Jarovnice v okrese Sabinov sú obcou s najväčšou rómskou osadou na Slovensku.

Kraľoval Peter Pollák

Hviezdou týchto volieb bol v Jarovniciach novozvolený poslanec za Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti Peter Pollák mladší. Kandidoval pod číslom 30.

Presadil sa aj v ďalších obciach s početnou rómskou komunitou. Viac prednostných hlasoch v nich získal len líder OĽaNO Igor Matovič.

Vyplýva to z definitívnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.

Prekonal otca

Peter Pollák mladší je synom europoslanca, ktorý často spolupracoval so starostom Jarovníc Floriánom Giňom (Strana rómskej koalície).

Súvisiaci článok Matovičovci vytiahli do parlamentu nových ľudí z Prešovského kraja Čítajte

Peter Pollák v eurovoľbách uspel nielen celkovo, keď sa so ziskom 23 815 prednostných hlasov dostal do Európskeho parlamentu, ale aj v Jarovniciach, kde OĽaNO získalo vyše 35 percent a on sám 139 krúžkov.

Účasť v tejto obci vtedy bola 12,34 percenta, celoslovenská účasť bola 22,74 percenta.

Ešte menší záujem bol v Jarovniciach o voľby prezidenta. V druhom kole prišlo k urnám iba 11,1 percenta voličov.

V týchto parlamentných voľbách sa účasť dramaticky zvýšila.