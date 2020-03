Starosta s náramkom môže úradovať ďalej, pojednávanie opäť odročili

Bývalá poslankyňa si na nič nedokázala spomenúť.

6. mar 2020 o 0:00 Michal Frank

SVIDNÍK, VYŠNÝ MIROŠOV. Na súd chodí ako na klavír. Ján Hoško je obyvateľom obce Vyšný Mirošov.

Dve volebné obdobia bol obecným poslancom a z titulu poškodeného navštevuje pojednávania so starostom Vyšného Mirošova Michalom Petraníkom (Smer-SD).

Kauza sa ťahá už roky

„Bolo to už tridsiate siedme pojednávanie. Podľa mňa to zapíšu ako rekord do Guinnessovej knihy rekordov,“ povzdychol si po štvrtkovom hlavnom pojednávaní, ktoré bolo opäť odročené. Na májový termín.

Exposlanec odhadol, že konečný nebude ani ten.

Ján Hoško bol jedným z poslancov, ktorí ešte pred vyše siedmimi rokmi podali na starostu trestné oznámenie.

Polícia začala vyšetrovanie a Michal Petraník je obžalovaný z prečinu zneužitia právomocí verejného činiteľa.

Viacero obvinení a náramok na nohe

Vlani sa ocitol aj vo väzbe, ale po návrate úraduje ďalej ako starosta, aj s monitorovacím náramkom na nohe.

Ten nosí podľa rozhodnutia súdu v inej kauze, išlo o obchod s mäsom a DPH za 1,7 milióna eur pri obchode s mäsom.

Obvinený bol tiež z pokusu pre podvod, z porušenia ochrany stromov a krov a pokračujúceho činu sprenevery.

Podľa Hoška sú dôkazy voči obžalovanému starostovi „relevantné a nevyvrátiteľné“ a snaží sa len naťahovať čas.

Počas neho mu stále beží plat, starostom je tretie volebné obdobie.

Podľa obžaloby pripravil starosta obec o peniaze rádovo v desaťtisícoch eur.

O jeho osude rozhodoval trojčlenný senát Okresného súdu vo Svidníku na čele s Matúšom Tarcalom.

Nejde o pôvodný senát, počas priebehu pojednávaní došlo k jeho zmene.

„Po dedine sa rozprávalo“

Z troch predvolaných svedkov prišla len Katarína Bochnovičová.

Pracuje v obecnej škole ako upratovačka, školníčka a kurička. Ako náhradníčka sa dostala do obecného parlamentu, v ktorom podľa vlastných slov pôsobila zhruba dva roky.