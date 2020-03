Nelegálna skládka alebo len byrokracia? Názory na sutinu v prešovských lesoch sa rôznia

Budovanie prímestského parku stopli.

6. mar 2020 o 11:13 Michal Ivan

PREŠOV. Vývoz sutiny z diaľničného tunela do mestských lesov vyvolal v Prešove obrovskú kritiku.

Lesy totiž vyzerali ako mesačná krajina, no všetci kompetentní sa bránili, že idú zlepšovať cesty a tým aj bezpečnosť v lese. Argumentovali aj tým, že ušetria asi milión eur a odmietali, že by to malo záťaž na životné prostredie.

Aj keď prokurátor konanie napadol s tým, že neboli všetky povolenia v poriadku a práce sa preto definitívne stopli, mestské lesy by chceli projekt dokončiť.

Veria, že vybudovanie ciest v lese prispeje k zlepšeniu infraštruktúry pre všetkých turistov a v lese sa tak vytvorí prímestský park.

Stavať chcú aj atrakciu, ktorá má prilákať množstvo návštevníkov.

Mesačná krajina

Technické služby mesta Prešov spolu s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a zhotoviteľom diaľnice D1 sa podieľajú na realizácii terénnych úprav v Mestských lesoch Prešov v lokalite „Malý Borkút“.

Súvisiaci článok Haldy kameniva z diaľničného tunela vyvážali do mestských lesov. Porušili zákon Čítajte

Stavebný úrad podľa vedúceho prevádzky Mestských lesov a ekoparku Juraja Hurného im dal právoplatné rozhodnutie o využívaní územia ešte koncom januára 2019.

Práce v mestských lesoch sa začali ešte na jar minulého roka. Nákladné vozidlá začali vyvážať rúbaninu z tunela do mestských lesov na spevňovanie ciest.

Lesy vyzerali ako mesačná krajina, čo vyvolalo obrovskú kritiku na sociálnych sieťach a hovorilo sa aj o najväčšej nelegálnej skládke.

Kompetentní sa však bránili, že spodná vrstva ciest je vysypaná prírodným materiálom z hornín tunela a že rozbory potvrdili ich neškodnosť na životné prostredie.

V marci bol na mieste vykonaný aj štátny dozor v odpadovom hospodárstve.