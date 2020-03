Prezident Partizána: Platy boli 25-tisíc. Znížili sme to na sedemnásť

Bardejovskému štadiónu chýba certifikát, domáce zápasy ohrozené nie sú.

6. mar 2020 o 12:14 Daniel Dedina

BARDEJOV. Štadión, na ktorom hrávajú domáce zápasy futbalisti druholigového Partizána Bardejov, nedisponuje platným certifikátom.

So zveličením a dávkou irónie konštatujúc, po tom všetkom čím si klub v nedávnom období prešiel (tresty pre hráčov i trénera za korupciu, resp. jej neoznámenie, ťažký ´pôrod´ pri prihlásení sa do aktuálneho ročníka, spása po vstupe nového sponzora a následne ešte väčšie prehĺbenie problémov po jeho vzatí do väzby, masívny exodus hráčov počas tejto zimy) sa to nezdá ako neriešiteľný rébus.

Práve naopak, ako nám kompetentní potvrdili, v najbližších hodinách či dňoch by mal byť odstránený.