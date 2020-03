Tréner Tatrana Goluža: Zápas so Záhrebom je silným magnetom

Prešovčania chcú ísť do odvety s výhrou.

7. mar 2020 o 0:00 Ján Leško

PREŠOV. Deviaty ročník nadnárodnej SEHA Gazprom ligy vrcholí zápasmi o účasť vo Final Four.

V hre o miesto v kvartete najlepších tímov sezóny 2019/2020 je aj pätnásťnásobný slovenský hádzanársky majster Tatran Prešov.

Final Four bude v prímorskom Zadare

Súperom prešovských hádzanárov v štvrťfinálových zápasoch play–off je dvadsaťšesťnásobný chorvátsky šampión PPD Záhreb.

Tím trénera Veselina Vujoviča obsadil v základnej B-skupine nadnárodnej ligy druhé miesto a do štvrťfinále tak postúpil priamo.

Tatran Prešov sa prebojoval do hry o Final Four cez dve osemfinálové výhry nad Spartakom Moskva.

Prešov i Záhreb absolvovali všetkých doterajších osem ročníkov.

Chorvátsky majster sa v každom z nich dostal do kvarteta najlepších.

Aj v prebiehajúcom deviatom má ambície na účasť vo Final Four SEHA Gazprom ligy.

A iste nie iba preto, že po Záhrebe a Varaždíne bude štvoricu najlepších klubov v sezóne znovu hostiť chorvátske mesto.

Tentoraz v dňoch 3. - 5. apríla 2020 privíta hádzanársku elitu prímorský Zadar.

Zápasy s osobitou príchuťou

Všetky predošlé vzájomné stretnutia Prešova a Záhrebu boli pre fanúšikov hádzanej lákadlom.

Avšak najbližšie zápolenia Tatrana a PPD im pridávajú osobitú príchuť prestíže.

Mužstvo slovenského majstra vedie Chorvát Slavko Goluža, ktorý bol v minulosti so záhrebským klubom spätý ako hráč i ako tréner.

Na lavičke PPD je zase ďalšia hádzanárska legenda z Balkánu, Veselin Vujovič.

Rivalita týchto významných osobností je známa.

V oboch táboroch je ale príprava na dva štvrťfinálové zápasy play–off vedená dozaista s chladnými hlavami.

PPD Záhreb avizoval príchod na sobotný zápas prvého štvrťfinálového kola do TATRAN handball areny v najsilnejšom možnom zložení.

Teda aj so šesticou reprezentantov, Zlatkom Horvatom, Davidom Mandičom, Marinom Šipičom, Matejom Hrstičom, Matejom Ašaninom a Valentinom Ravničom, ktorá sa podieľala na zisku strieborných medailí pre Chorvátsko na ostatnom európskom šampionáte.

Sebavedomé vyhlásenie trénera

Tréner Tatrana Prešov Slavko Goluža, žiaľ, s donedávna dôležitými hráčmi mužstva v hre o postup do Final Four SEHA Gazprom ligy rátať nemôže.

D. Krok po operácii ramena ešte do zápasového diania nie je súci.

Ďalšieho hráča spojkového radu Tatrana L. Urbana čaká operácia kolena.

A to ešte tréner slovenského šampióna v piatok vravel, že naisto stále nevie, v akej zostave Tatran Prešov proti PPD Záhreb v sobotu nastúpi.

„Problémy so zostavou máme, no detaily rozvádzať pred stretnutím nebudem. Dôležité však bude, aby hráči, ktorí budú môcť hrať, nechali na ihrisku srdce a odovzdali maximum toho, čoho sú schopní. Čo sa týka súpera, Záhreb to je hádzanársky pojem. A aj tým, že do Prešova príde aj s poltuctom chorvátskych reprezentantov, je určite silným diváckym magnetom. Káder Tatrana je momentálne dosť úzky. Naším cieľom je však aj napriek tomu domáci zápas úspešne zvládnuť a do záhrebskej odvety ísť s výhrou,“ sebavedomo vyhlásil tréner slovenského hádzanárskeho majstra.

Prvé štvrťfinálové stretnutie play–off SEHA Gazprom ligy Tatran Prešov – PPD Záhreb má stanovený začiatok v THA v sobotu siedmeho marca o 17.15 hodine.

Povedie ho dvojica rozhodcov z Macedónska G. Načevski a S. Nikolov.