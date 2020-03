Utajenie mien členov krízového štábu prešovskou radnicou je sporné

Do úvahy treba brať verejný záujem.

9. mar 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Mesto Prešov nesprístupnilo poslancovi Martinovi Eštočákovi (nezávislý) časť informácií, ktoré požadoval cez infozákon.

Ako sme v Korzári uviedli, na základe zákona 211/2000 Z. z. žiadal Martin Eštočák, okrem iného, zverejnenie prezenčných listín zo zasadnutí krízového štábu pri mimoriadnej situácii, ktorá bola vyhlásená po výbuchu bytovky na Mukačevskej 7.

Mesto tieto informácie poskytlo, ale v predĺženej lehote a na dokumentoch boli vybielené mená a podpisy všetkých členov štábu s výnimkou zástupcov mestského úradu a samosprávy.

Podľa Úradu na ochranu osobných údajov sa postup mesta na prvý pohľad javil ako správny a zákonný.

Úrad však upozornil na to, že treba brať do úvahy aj to, o aký krízový manažment išlo, a či nie je upravený osobitným zákonom, nielen zákonom o ochrane osobných údajov.

Ťažko posúdiť oprávnenosť nesprístupnenia údajov

Obrátili sme sa preto aj na organizáciu Transparency International Slovensko (TIS).

Podľa právnika TIS Jána Ivančíka je potrebné posúdiť konkrétne znenie žiadosti a dôvod, pre ktorý povinná osoba odmietla vyhovieť žiadosti o sprístupnenie informácií.