Prešov so Záhrebom skvelo začal, ale postupne strácal

Našu postupovú šancu nebalíme, vraví hádzanár Tatrana Januš Lapajne.

8. mar 2020 o 13:13 Ján Leško

PREŠOV. S napätím očakávaný prvý štvrťfinálový zápas SEHA Gazprom ligy napriek výbornému vstupu nedopadol pre hádzanárov Tatran Prešov dobre.

Dvadsaťšesťnásobný majster Chorvátska PPD Záhreb, aj so šesticou vicemajstrov Európy v zostave, rolu favorita v Prešove potvrdil. Po výhre 25:21 má pred odvetou 11. marca 2020 v Záhrebe bližšie k účasti vo Final Four SEHA ligy.

Nečakané predzápasové komplikácie

Tréner Prešova Slavko Goluža pred stretnutím s klubom, s ktorým bolo roky spätý ako hráč, neskôr ako tréner, sebavedomo vyhlásil, že do odvety so Záhrebom chce jeho tím ísť s domácou výhrou.

Avšak to ešte netušil, aké komplikácie mu nastanú. Maródujúce spojky Krok a L. Urban sedeli v hľadisku, ďalší hráč spojkového radu Rábek do hry nezasiahol. Čerstvo vyliečený krídelník Michalka vybehol na ihrisko nakrátko až v závere. Nuž a Carapkin si na poslednom predzápasovom tréningu poranil členok. Napokon hral, ale s veľkým sebazaprením.

Päťgólové vedenie nestačilo

Napriek tomu Tatran rozbehol zápas vo veľkom štýle.

Ani nie za desať minút si vypracoval päťgólový náskok. Záhreb sa však chytil a šesť minút pred prestávkou vyrovnal na 9:9.

Súvisiaci článok Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte

Prešov sa vzchopil a viedol 11:9, hostia však znova vyrovnali.

Po zmene strán šiel Tatran do vedenia 14:12, no ďalšie minúty sa hrali v réžii chorvátskeho šampióna. Onedlho bolo 14:17, neskôr 16:21.

Na výhre favorita nič nezmenil ani fakt, že Prešov sa dotiahol na dva góly, no na viac mu zjavne už chýbali aj sily.

„Zápas to bol z našej strany za daných okolností dobrý. Mali sme výborný začiatok. Nedostatočná možnosť rotácie hráčov však spôsobila, že tým, ktorí zápas ťahali, energia dochádzala. Nebolo teda jednoduché držať s kompletným Záhrebom krok. Chlapci aj s podporou divákov statočne bojovali o čo najlepší výsledok do samého konca. A to si veľmi vážim,“ uviedol tréner Goluža.

Škoda zahodených sedmičiek

K výrazným postavám vydareného úvodu Tatrana okrem deväťgólového Brazílčana Pacheca patril na strednej spojke hrajúci Januš Lapajne.

Neskôr však aj jemu ubudli sily, ktoré chýbali pri premieňaní ďalších jeho príležitostí.

Súvisiaci článok Tatran doma prehral so Záhrebom, turnaj Final 4 sa vzdialil Čítajte

„Super začiatok. Pribúdajúce minúty ale ukázali holý fakt. Záhreb bol fyzicky jednoducho silnejší. V obrane nám čelili zdatní chlapi, ktorí aj v zápasoch Ligy majstrov proti vyspelejším klubom ako Tatran, neraz vedeli zabrať po nepriaznivom vývoji a skóre nakloniť na svoju stranu. Skrátka, chorvátsky majster vie zabojovať aj v zložitých herných fázach. Držať krok s takýmto súperom od začiatku do konca je fyzicky ozaj veľmi náročné. My sme na rozdiel od PPD nemali kompletný káder, no snažili sme sa hrať o úspešný výsledok do konca. Rozhodujúce bolo, že Záhreb bol silnejší a lepší v obrane. V útoku extra nevymýšľal, hral jednoducho, no o to viac efektívne. My môžeme len ľutovať, že sme nepremenili tri sedmičky a zahodili viacero šancí. Mrzí ma, že aj moje tri strely z dobrých pozícií neskončili v sieti. Byť viac úspešnejší v zakončení, možno by sme neprišli o päťgólový náskok v prvom polčase, alebo aj v závere, kedy sme sa dotiahli na rozdiel dvoch gólov. Záhreb vyhral v Prešove tuším prvý raz a má aj väčšiu šancu na postup do Final Four. Pred nami je ale ešte stredajšia odveta v Záhrebe. My našu postupovú šancu nebalíme a rozhodne o ňu na súperovej pôde zabojujeme,“ tvrdil slovinský legionár v drese slovenského majstra.