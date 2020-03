Súdy v Prešovskom kraji chcú chrániť zamestnancov aj verejnosť

Prijali opatrenia proti šíreniu koronavírusu.

11. mar 2020 o 17:12 Róbert Bejda

PREŠOV. Krajský súd v Prešove a okresné súdy v jeho pôsobnosti pozorne sledujú a reflektujú na vývoj situácie v súvislosti s akútnym respiračným ochorením COVID-19, spôsobeným koronavírusom (SARS-CoV-2) s cieľom chrániť zdravie zamestnancov i verejnosti a eliminovať možné riziká šírenia prípadnej nákazy.



Ako informovala hovorkyňa prešovských súdov, z uvedených dôvodov v týchto dňoch pristúpili k vykonaniu zvýšených hygienických opatrení v priestoroch budov súdov a k ďalším opatreniam v nadväznosti na verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR a na výsledky zo zasadnutia krízového štábu Ministerstva spravodlivosti SR a to na obdobie do 23. marca t. r.



„Opatrenia sa týkajú tak verejnosti, ako aj zamestnancov súdov. Vo vzťahu k verejnosti je dôsledne vykonávaná kontrola účelu vstupu osôb do budovy súdu. Obmedzená je činnosť informačných centier súdov, ktoré poskytujú informácie výlučne telefonicky a elektronicky. Obmedzený je vstup do budovy súdov osobám, ktorých účasť na pojednávaní a iných úkonoch súdu nie je nevyhnutná, s výnimkou vstupu osôb za účelom doručenia podaní do podateľne a to na nevyhnutný čas a len do potrebných priestorov," uviedla Ivana Petrufová.

Chcú eliminovať šírenie nákazy

Pri vstupe do budovy súdu je zabezpečená ochrana s cieľom eliminovania šírenia prípadnej nákazy a to prostredníctvom justičnej stráže, ktorá je vybavená ochrannými respirátormi, resp. rúškami, rukavicami, bezdotykovým digitálnym teplomerom, antibakteriálnymi čističmi na plochy, dezinfekčným gélovým čističom na ruky.

„Rovnakými opatreniami je zabezpečené informačné centrum súdu, podateľňa, pokladňa, kancelária probačných a mediačných úradníkov. Spoločné priestory sú vybavené dávkovacími zariadeniami na dezinfekčné mydlo," pokračuje hovorkyňa.



Dodala, že v prípade príslušníkov justičnej stráže ďalšie opatrenia v súvislosti s výkonom ich služby sú v kompetencii Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.