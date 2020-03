Kluby a umelci počítajú straty, koronavírus im zasiahol do rozpočtov

Z čoho majú obavy kultúrni operátori. Čo všetko zrušili.

12. mar 2020 o 11:26 Michal Frank

PREŠOV/KOŠICE. Na Slovensku platí plošný zákaz kultúrnych a spoločenských podujatí z dôvodu obavy možného šírenia koronavírusu.

Súvisiaci článok Koronavírus zrušil koncerty na východe, zatvára múzeá Čítajte

Táto situácia nepriaznivo zasiahla organizátorov kultúrnych akcií i samotných umelcov, ktorí sú často na týchto príjmoch závislí.

Okrem priamych strát z predaja lístkov majú aj nepriame straty z tržieb z občerstvenia či problémy s bookingom, keď sú mnohí domáci i zahraniční umelci obsadení na niekoľko mesiacov dopredu a terajšia situácia im spravila škrt cez rozpočet.

Oslovili sme viacerých kultúrnych operátorov v Prešove i Košiciach, ktorí organizujú koncerty, besedy, divadelné predstavenia a ďalšie eventy, ako aj umelcov, ako vidia súčasný stav.

Zastavené sú aj tréningy

„Všetky predstavenia sme zatiaľ na dva týždne zrušili. Týka sa to všetkých ôsmich zariadení. Zrušené sú aj tréningy súborov Šarišan, Šarišanček, Diridonky a ďalších,“ povedala pre Korzár riaditeľka Parku kultúry a oddychu v Prešove Edita Hudáková.

Podľa jej slov budú všetky koncerty, napríklad Miro Jaroš či Lucie Bílá, preložené na iný termín. Vstupenky ostávajú v platnosti, o nových termínoch bude PKO informovať.

Definitívne zrušili festival Dni klasickej gitary, ktorý nebolo možné presunúť na iný termín.

Výpadky pre kluby

Sedem akcií musel zrušiť prešovský klub Stromoradie. Celkovo na nich očakávali zhruba päťsto ľudí.

„Samozrejme hľadáme vhodné termíny, niektoré podujatia už aj máme preložené, ale s tým bojuje momentálne celé Slovensko, niektoré akcie, žiaľ, opakovať nebudeme,“ uviedol Martin Višňovský zo Stromoradia.

„Určite nám to spôsobí finančný výpadok, koľko to bude, je ťažko povedať. Veríme, že to dopadne šťastne a karanténa sa nepredĺži,“ povedal s tým, že okrem predaja vstupeniek sa pod straty podpíše propagácia, záväzky voči účinkujúcim i nižšia tržba baru.

Podobne je na tom košický klub Colloseum. V ňom zatiaľ zrušili štyri koncerty, na ktoré malo prísť spolu okolo 1 500 ľudí.

„Vyčíslené škody radšej nechcem počítať. Ostáva nám iba čakať, čo naša vláda vymyslí,“ podotkol Róbert Haverla z Collosea.

Očakáva sa, že počet podozrení na koronavírus prirodzene stúpne, v klube dúfajú, že pre to nepredĺžia karanténu.

Poukazujú na to, že vo Švajčiarsku sú zakázané akcie nad tisíc ľudí, v ČR nad sto ľudí.

Ohrozený bol aj koncert poľskej death-metalovej legendy Vader, ktorý mal byť v Collosseu na konci obdobia karantény, organizátori sa ho radšej rozhodli zrušiť.

„Tam určite nebude náhradný termín, lebo je to posledný koncert ich turné.“

Podobne je na tom koncert inej legendy tohto žánru, Američanov Six Feet Under, ktorý mal byť v Bratislave a organizuje ho Randal Agency Prešovčana Matúša Jaška.

„S veľkou pravdepodobnosťou bude koncert preložený, alebo zrušený, aktuálne to riešime s manažmentom kapely. Je to v záujme všetkých,“ uviedol pre Korzár Jaško.

Doplnil, že ho k tomuto rozhodnutiu viedli dva dôvody: „Jednak niekto nevie, čo bude o mesiac, či prídu ďalšie opatrenia. Druhá vec je, že už teraz to má významný dopad, lebo ľudia stratili nákupné správanie. Odrazilo sa to na predpredaji.“

To sa podľa jeho slov netýka len tohto eventu, ale stretávajú sa s tým aj ďalší promotéri.

Matúš Jaško pracuje aj pre súbor PUĽS. Jeho predstavenia sú nateraz zrušené.

„Snažíme sa nájsť vhodné náhradné termíny, ale aj s tými sme opatrní. Situácia je neistá,“ doplnil.

Hlavný problém je booking

Jedným z najaktívnejších kultúrnych operátorov v Prešove je Wave - Centrum nezávislej kultúry. Zákaz mu vybielil plný diár.

„Je to na zamyslenie. V prvom rade nevieme, či to bude dva týždne. Alebo dlhšie. O týždeň budeme múdrejší,“ povedal Vladimír Moško z Wave-u.

Zákaz berie ako fakt a sprísnené pravidlá považuje za dobré, „nepríjemná je najmä neistota“.

Ťažkosti mu robí hlavne booking. „Nájsť termín je veľmi ťažké a zladiť preloženie akcie na iný je o to náročnejšie. Napríklad v apríli sme mali len tri voľné okienka,“ povedal.

„Očakávam, že 90 percent podujatí reálne padne, alebo sa preloží možno až niekedy na rok 2021. Už teraz máme poobsadzované niektoré veci na september či október.“

Klub musí bez ohľadu na okolnosti platiť nájmy i zamestnancov, čo sa negatívne odrazí na jeho finančnej kondícii.

„Ak by to trvalo dlhšie, bol by problém udržať réžiu. Verím, že to pre nás nebude také dramatické, len som smutný z toho, lebo po Vianociach prišiel útlm a teraz sa to malo rozbehnúť. Marec a apríl sú pre nás hlavná sezóna,“ podotkol Moško.

Na divadelné predstavenie, ešte pred zákazom, na ktoré zvykne chodiť okolo tridsať divákov prišli traja.

V susednom klube Christiania mali za 14 dní naplánovaných 12 podujatí, ktoré padli.

„Zrušiť sme museli veľa eventov. Marec je pre nás najsilnejší mesiac,“ povedal šéf Christianie Ján Šmajda s tým, že stratu vyčísliť nevedel.

Doplnila ho Jana Beňová: „Budeme musieť prekladať niektoré podujatia, čo napríklad pri dvoj-, či trojkoncertoch nebude možné. Väčšinu vecí asi budeme musieť zrušiť. Nevieme tiež, či zákaz po dvoch týždňoch predĺžia, alebo nie. Ťažko sa na to reaguje.“

Samotný zákaz podujatí považuje za rozumný.

Komplikáciou je aj to, že samotní interpreti budú musieť nanovo preplánovať vystúpenia a odznova pripraviť turné.

Ďalším prešovským kultúrnym operátorom je Libresso, kde sa konajú rôzne besedy, čítačky a diskusie. Hoci februárový diár mali plný, do toho marcového im koronavírus nezasiahol.

„Obišlo nás to,“ povedala Lenka Bucková z Libressa s tým, že najbližšie podujatie je stretnutie so spisovateľmi 25. marca.

„Je to už po zákaze, zatiaľ ho teda s otáznikom nechávame v platnosti,“ dodala.

Tabačka: Je to komplikovaná situácia

Košická Tabačka Kulturfabrik mala vo svojom programe viacero podujatí.

Pred zákazom v nej prijali rozhodnutie, že koncentrácia ľudí na tunajších podujatiach nie je vysoká, preto budú pri zvýšených hygienických opatreniach pokračovať. Po zákaze ich ale museli stopnúť.

„Je to pre nás komplikovaná situácia a rozhodovanie nebolo ľahké, ale cítime zodpovednosť za vývoj situácie a pre bezpečnosť nás všetkých a ohľaduplnosť voči najviac ohrozeným skupinám sme činnosť kultúrneho centra obmedzili. Opatrenie zasiahlo nielen náš pravidelný program, ale aj externé podujatia ako festival PUCUNG či plánovaný TEDxKošice,“ povedala pre Korzár Barbara Denciová z Tabačky.

„Rozhodnutie prináša komplikácie, ktoré vyplývajú z podpísaných zmlúv s interpertmi, zaplatených záloh za vystúpenia a vrátenia vstupného ľuďom, ktorí sa na podujatia chystali. Snažíme sa akcie skôr presúvať než rušiť a hľadať pre ne nové, vhodné dátumy. Bohužiaľ, nie všetko sa dá nahradiť, niektoré programy boli naplánované v rámci turné a teda sa nebudú dať zopakovať v inom termíne,“ konštatovala.

Otvorenou otázkou ostáva, dokedy bude daná situácia trvať.

„Skôr sa snažíme podujatia programovať aj prekladať na posledný štvrťrok, ale jeseň je už tradične v kultúrnych centrách veľmi silná a keď sa navyše naplní teraz nerealizovanými podujatiami a všetko sa tam stretne bude to problém - pre divákov aj pre organizátorov. Dalo by sa jednoducho povedať, že s podujatiami prestaneme a začneme až keď sa situácia upokojí, tu však musíme myslieť na naše zmluvné záväzky, počty a charakter podujatí, ktoré sme sa našim donorom zaviazali realizovať.“

Tabačka i iní kultúrni operátori riešia aj plnenie zmlúv s Fondom na podporu umenia, ktorý financuje z verejných zdrojov viaceré projekty.

Denciová potvrdila, že ohrozené sú aj aktivity mimo kultúrnych programov.

Nad tým ako zmiernia tento finančný dopad ešte neuvažujú, do úvahy by prichádzala žiadosť adresovaná majiteľovi budovy o posunutie pravidelných splátok nájomného.

Ako dodala, vzniknutú situáciu Tabačka rešpektuje: „Ako kultúrne centrum sa snažíme nielen ponúkať zaujímavý kultúrny a umelecký obsah, ale aj vzdelávať a ponúkať hodnoty, ktoré považujeme za zásadné a občianska zodpovednosť, solidarita a ochrana slabších patria medzi ne.“

Zrušili Tattoo Show, Bittová možno bude

Stopnutých podujatí je mnoho. Po konzultácii s hygienikmi už zrušili 6. ročník Tattoo Show Prešov, ktorý mal byť 4. apríla

V Road Café Harley-Davidson Prešov sa konajú hudobné eventy a organizujú tiež hromadné motorkárske podujatia.

„Zatiaľ nejazdíme, preto máme naplánované nejaké koncerty. Afterparty s kapelou Fest sme museli zrušiť. Aprílové podujatia ešte nechávame v platnosti. Podstatné je, že už teraz riešime aká nás čaká sezóna, pretože už rok máme naplánované tripy na motocykloch do krajín ako Slovinsko, Grécko, Ukrajina, Rumunsko a Moldavsko. Na Slovensku nás čaká tiež niekoľko skvelých podujatí aj vlastná Garage Party,“ uviedol za tento klub Martin Vichrest.

„Vzhľadom na situáciu to ale skôr vidíme tak, že tento rok budeme jazdiť individuálne a v blízkom okolí... Na Slovensku máme krásne zákutia, čo nám chvália aj mnohí zahraniční jazdci, takže podľa toho budeme vedieť prispôsobiť program.“

V prešovskej Viole - umeleckom centre sme sa dozvedeli, že v čase zákazu bolo zrušených jedenásť akcií. Medzi nimi divadelné predstavenia, besedy či koncerty.

Predbežne potvrdili koncert Ivy Bittovej, ktorý má byť 25. marca, teda po karanténe.

Čakajú na to, ako sa situácia s koronavírusom na Slovensku vyvinie. Ostatné podujatia nahrádzať nebudú, straty zatiaľ nevyčísľovali.

Umelci: Musíme sa s tým zmieriť

Koronavírus narušil plány aj zvukárom. „Nám sa zrušilo asi dvadsať rôznych podujatí, tanečné súťaže, koncerty a podobne, ďalšie istotne pribudnú. Zatiaľ to neberieme nejako katastroficky, veď ak to má napomôcť dobrej veci, tak netreba dúfať,“ poznamenal prešovský zvukár Slavo Tokár.

Časť eventov sa možno presunie na jesenné mesiace. Tokár uviedol, že majú vo firme vlastnú zvukovú techniku, ale tých, ktorí za ňu ešte splácajú úvery môže tento výpadok „dosť bolieť“.

Podobne ako kultúrni operátori i zvukári sú na tom aj samotní umelci. Pre mnohých z nich je je živé účinkovanie hlavným zdrojom príjmu.

Polemic musel zrušiť desať spoločných koncertov s Medial Banana, vrátane tých v Košiciach a Prešove.

„Bohužiaľ je to tak. Koncert v Košiciach je presunutý na 15. október, v Prešove o deň neskôr, o zvyšných koncertoch stále rokujeme,“ potvrdil Peter „Petko“ Opet z Polemicu.

Prešovčan David Kollar zrušil tri vystúpenia v Bratislave i v Prahe, vrátane toho na pražskom festivale Space X, kde mal byť jednou z hlavných hviezd, ako to avizoval český denník Právo.

„Momentálne sme v skúšobni, kde sa pripravujeme na naše aprílové turné, na ktorom oslávime s našimi fanúšikmi 15 rokov na scéne. Čiže sme zatiaľ nemuseli nič rušiť a veríme, že to tak aj ostane,“ uviedol Stanislav Čorej zo skupiny Komajota, ktorý sa nádeja, že aprílove termíny zostanú v platnosti.

Zákaz všetkých verejných podujatí na sociálnej sieti kritizovali napríklad Viktor Špak, Christian Forgáč či Mário Gapa Garbera.

Speváčka Katarína Koščová bola zmierlivejšia. „To, čo sa deje je samozrejme prúser. Celá moja rodina žije z toho, či bude alebo nebude koncert, ale nebudem sa predsa v takom čase rozčuľovať, že sa to všetko zrušilo, nebudem cynicky pindať. Aká je iná možnosť? Rozosievať si to medzi sebou? Lebo my sme mladí, pomerne zdraví, u nás to bude mať príznak ako chrípka, tak v pohode? Ale šak tu máme kopec chorých ľudí, kopec starších ľudí, ktorí sú už len vekom vo fakt rizikovej skupine. Moja mamka ako ťažká astmatička je naozaj ohrozená. Proste to musíme normálne prežiť nejako s rešpektom k ostatným,“ napísala.

Upozornila na to, že ak by sa preventívne pravidlá nedodržiavali, mohli by byť nielen ekonomické dôsledky oveľa horšie.

„Budeme musieť preklenúť fakt dosť hrozné obdobie, ale nič iné sa robiť nedá... A netýka sa to len ľudí, ktorí pracujú v umeleckej sfére, týka sa to každého, koho živobytie závisí na priamom kontakte s inými ľuďmi... Ale nie je iná cesta, len to nejako vydržať, normálne, ľudsky,“ dodala.