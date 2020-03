Loď z Domaše má svoj dokument, jeho predstavenie zrušili

Film zachytáva históriu lodnej dopravy a snahu o jej obnovenie.

12. mar 2020

KVAKOVCE. Dokumentárny film Návrat lode na Domašu po 26 rokoch, mapujúci históriu lodnej prepravy na vodnej nádrži Domaša od 70. rokov minulého storočia, po minuloročný príbeh putovania lode Bohemia, sa obec Kvakovce rozhodla predstaviť bez oficiálnej premiéry.

Mala sa uskutočniť na budúci týždeň v kine Mladosť vo Vranove nad Topľou, pre preventívne opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom film v stredu zverejnili na internete.

"Je to dokument, ktorý je v chronologickom slede a mapuje celú chronológiu lodnej prepravy na Domaši, jej zánik aj obnovu. Sú tam zaujímavé aj ľudské príbehy, aj osud tých ľudí, ako skončili na Domaši, a ako to dnes funguje," povedal o 82-minútovom filme jeho scenárista, producent a režisér, starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ (nezávislý).

Pod Karlovým mostom

Podľa jeho slov stál na začiatku filmárskeho úsilia nápad zmapovať trasu, ktorou sa vlani Bohemia z Prahy na Domašu dostala.

"Zistili sme, že nepôjde po suchu, ako by sa mohlo zdať, ale že pôjde cez sedem krajín Európy po riekach a kanáloch, cez stovky miest a obcí, a dostali sme nápad, že celú túto trasu by bolo dobré zdokumentovať, lebo je to naozaj krásna trasa," vysvetlil s tým, že pôvodný zámer nadobudol širší rozmer, keď sa tvorcom podarilo získať archívne materiály zachytávajúce osudy pôvodnej výletnej lode na Domaši.

"Naša púť lode Bohemia začala pod Karlovým mostom, kde sa pôvodná loď z Domaše potopila," prezradil a dodal, že dokument mapuje všetky dramatické okamihy, ktoré sa počas presunu Bohemie na trase dlhej viac ako 3600 kilometrov udiali.

Štyri sestry

Jedným z ľudských príbehov zobrazených vo filme je príbeh štyroch sestier pôvodom z Kvakoviec, z ktorých každá čakala na putujúcu loď na inom mieste Európy.

Na výrobe dokumentu sa podieľali piati profesionálni kameramani vrátane Zdeňka Krátkého, známeho vďaka sérii cestopisov "Na trabante".

Film je rozdelený do ôsmich časových etáp, pričom prvé dve mapujú históriu lodnej prepravy na Domaši a tiež snahu o jej obnovenie.

Nasledujúcich šesť častí je venovaných samotnému cestovateľskému príbehu lode Bohemia.

Hovorené slovo k dokumentu narozprávala Stanislava Kašperová z prešovského divadla Jonáša Záborského.