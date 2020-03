Koronavírus vyľudnil v Prešove nákupné centrá, supermarkety sú plné

Parkoviská pred reťazcami boli plné od rána.

13. mar 2020 o 12:19 Michal Frank, Michal Ivan

PREŠOV. Tvrdé preventívne opatrenia začali platiť už od piatkového rána.

Zatvorené sú školy a obmedzený režim je aj na úradoch.

V piatok dopoludnia boli vyprázdnené nákupné centrá, ulice, ale aj úrady.

Supermarkety však boli plné.

Prešovčania nakupujú s rúškami

Parkoviská pri prešovských supermarketoch sa zaplnili už od rána, krátko po ich otvorení.

Plné parkoviská boli pri všetkých troch supermarketoch na Sídlisku III.

Situácia priamo v nich bola relatívne pokojná.

Pri pokladniciach sa tvorili rady, ale nákupy prebiehali pomerne hladko.

Väčší nápor očakávajú v popoludňajších a podvečerných hodinách.

Viditeľne pribudlo ľudí s ochrannými rúškami, viacerí nosili aj gumené rukavice.

V obchodoch sa ľudia predzásobovali najmä trvanlivými potravinami.

Regály s cestovinami, múkou a cukrom boli značne vyprázdnené.

Rady sa tvorili aj v priľahlých lekárňach.

Zmeny otváracích hodín počas víkendu zatiaľ supermarkety nehlásia.

Nákupné centrá sú vyprázdnené už dnes

Počas víkendu budú pre prijaté opatrenia zatvorené obchody v nákupných centrách.

Vyprázdnené boli už aj v piatok dopoludnia a pohybovalo sa tam len zopár ľudí.

Rovnako boli prázdne aj podzemné parkoviská.

Ako nám potvrdili viacerí predávajúci, vidieť, že za posledné dni sa počet ľudí znížil nielen v obchodoch, ale aj v gastroprevádzkach.

„Určite sem chodí menej ľudí ako obvykle v týchto hodinách. Okolo obeda sa prídu ľudia najesť, ale je ich oveľa menej. Takto to je už niekoľko posledných dní, nielen dnes. Väčšinou sem prídu robotníci, ale nie je ich až tak veľa,“ povedala nám v piatok jedna z predávajúcich.

V drogériách minuli jednotlivci aj stovky eur

Obmedzená bude od soboty víkendová prevádzka obchodných centier, bude možné nakúpiť si len potraviny, lieky a drogériu.

Malé obchodíky, ale aj reštaurácie budú otvorené.

Ako sme zisťovali v drogériách, ľudia sem chodia oproti ostatným obchodom húfne aj v piatok.

Opatrenia tieto prevádzky neobmedzia a predavačky budú musieť do práce prísť aj počas víkendu.

„Je to nezmysel, prečo by sme mali byť otvorení. Otváracie hodiny mohli aspoň obmedziť na niekoľko hodín, aby sme sa nemuseli vystavovať riziku celý deň. Nerozumieme, prečo ľudia zbytočne chodia do drogérie a kupujú si farbu na vlasy. Mali by všetci dodržiavať nariadenia a nechodiť zbytočne do obchodov,“ zhodujú sa viaceré z nich, ktoré majú obavu z nákazy.

Ako sme sa informovali, antibakteriálne mydlá už nemajú dlhšie.

„Nie nemáme, ľudia ich hneď vykúpili. Niektorí si antibakteriálne mydlá a ďalšie dezinfekčné prostriedky kupovali za 70, ale aj za 150 eur. Ďalší zákazníci sa nás pýtali, či ešte sú, ale už sme nemali, lebo ich vykúpilo pár ľudí, ktorí si ich brali vo veľkom množstve. Tiež by si ľudia mohli uvedomiť, že sa takto síce ochráni jeden, ale ostatní sa už nebudú môcť takto chrániť,“ povedala jedna z predávajúcich.

Aj keď antibakteriálne mydlá v jednom z reťazcov majú na sklade, zatiaľ čakali na nariadenia.

V najbližšej dobe majú tieto produkty rozdeliť do prevádzok a zavedené budú aj opatrenia, aby si zákazník mohol kúpiť len niekoľko kusov.

