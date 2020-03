Koronavírusom sa nakazil giraltovský poslanec, bol aj na zastupiteľstve

V meste kvôli tomu zasadal krízový štáb.

15. mar 2020 o 9:30 Michal Frank

GIRALTOVCE. Potvrdený prípad pacienta nakazeného na koronavírus z okresu Svidník sa týkal muža z Giraltoviec.

Je ním poslanec mestského zastupiteľstva Martin Varga (KDH).

Po lyžovačke v tirolských Alpách sa bol prihlásiť do domácej karantény.

Z Rakúska sa vrátil 5. marca a nemal žiadne príznaky s podozrením na koronavírus.

Pre istotu sa následne nechal otestovať.

Úrad v ohrození

Zúčastnil sa ale zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Súvisiaci článok Koronavírus potvrdili u muža z Giraltoviec Čítajte

Do kontaktu s ním prišli desiatky ľudí, vrátane všetkých poslancov a primátora.

„Všetci sme v ohrození a môžeme len dúfať, že všetko dobre dopadne,“ oprávnene sa obávajú Giraltovčania.

V meste bude musieť ísť do karantény takmer celý úrad.

Rozhodoval o tom v sobotu večer krízový štáb.

Primátor Ján Rubis (Smer-SD) nám túto informáciu potvrdil.

On i všetci poslanci musia byť v karanténe.

Nemal príznaky

Reakciu nám poskytol aj samotný poslanec, ktorý je aktuálne v domácej karanténe.

„ Vrátil som sa vo štvrtok 5. marca z Rakúska, čo bola v danom čase bezproblémová krajina. Po svojom návrate som sa mohol zaradiť do pracovného procesu, keďže som nepociťoval žiadne medializované príznaky a výrazné zdravotné problémy,“ reagoval poslanec Varga.

„ Po víkende, kedy boli zverejnené nové skutočnosti ohľadom vírusu, som dobrovoľne kontaktoval zodpovedné úrady. V spomínanom období bola rozhodujúcim príznakom pre vyšetrenie možnej nákazy teplota 38 stupňov, čo som nespĺňal. Moje správanie preto považujem za maximálne zodpovedné,“ zdôraznil.

„ Neporušil som žiadne nariadenie, ktoré bolo platné v danom čase. Z vlastnej skúsenosti chcem všetkých vyzvať k maximálnej obozretnosti,“ dodal.

Rubis: Úrad zatvárame

„V sobotu večer sme mali krízový štáb. Bola na ňom aj riaditeľka z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Svidníka. Spísali sme podľa prezenčnej listiny a videozáznamu všetkých, ktorí sa zúčastnili zasadnutia mestského zastupiteľstva 9. marca. Všetkých sme telefonicky kontaktovali, spísali sme zápis. Všetci sú v domácej karanténe 14 dní,“ povedal pre Korzár primátor mesta Giraltovce Ján Rubis.

„Mestský úrad od pondelka zatvárame úplne s tým, že na úrad môžu prísť iba tí, ktorí neboli na zastupiteľstve a upratovačky, aby spravili dezinfekciu. Ostatné pokyny budú na našej stránke.“

Podľa primátora bol na lyžovačke aj jeden z vedúcich pracovníkov úradu, ktorého po návrate poslali domov.

O poslancovi s pozitívnym nálezom na koronavírus má informácie, že je doma, nie je v nemocnici, nemá ani väčšie príznaky.

Zasadnutia zastupiteľstva, na ktorom bol, sa zúčastnilo takmer 40 ľudí, ktorí teraz musia ísť do domácej karantény.

„Bolo všetkých jedenásť poslancov, hlavný kontrolór a 80 percent pracovníkov úradu. Plus riaditelia škôl,“ konštatoval primátor, ktorý tiež musí ostať doma.

Necíti sa zle

Ako sa momentálne cíti Giraltovčan s potvrdeným koronavírusom?

„Po tom tlaku a informácii, že sa dozviete, že to máte, to nie je príjemné. Treba to stráviť. Celý čas som telefonoval s rôznymi ľuďmi, spal som asi hodinu, takže sa cítim nevyspatý a unavený,“ povedal pre Korzár Martin Varga.

„Vysokú teplotu zatiaľ nemám. Okolo 37 stupňov. Včera ma pobolievali ma lakte a kĺby, teraz ráno (v nedeľu – pozn. red.) ich zatiaľ necítim. Zle sa necítim.“

Ako povedal, na lyžovačke boli piati. Od ich návratu prešlo desať dní. A zvyšní ľudia nemajú žiadne symptómy. Preto je podľa jeho slov otázne, kde k nakazeniu došlo.

Na výsledky ostatní ešte čakajú.

Martin Varga zopakoval, že v čase návratu 5. marca neplatili žiadne obmedzenia, nemal ani závažné príznaky.

„Pociťoval som iba horné dutiny. Nemal som zvýšené teploty, cítil som sa komfortne. Keď bol diagnostikovaný prvý prípad na Slovensku, som si sám našiel číslo a kontaktoval zodpovedné úrady. Či sa dá niekde dobrovoľne otestovať, aj ako samoplatca.“

Uviedol, že síce nemal teplotu, ale zvolil proaktívny prístup. V samotnom stredisku sa podľa jeho slov pritom lyžovalo do minulého piatku.

„Týždeň po našom návrate sa do éteru dostali prvé informácie, že v danom stredisku sú problémy. Neskôr rakúska vláda ukončila celú sezónu,“ podotkol M. Varga.

„Tým, že som kontaktoval zodpovedné úrady a zber vzoriek sa rozbehol skôr, tak mi volali, že ma prídu s mobilnou jednotkou otestovať. V sobotu podvečer mi volali, že mám pozitívny výsledok,“ povedal s tým, že preto je medzi prvými potvrdenými pacientmi.

Po návrate z lyžovačky si podľa jeho slov dával pozor: „S kým som prišiel do kontaktu, nikomu som ruky nepodával, stále som mal so sebou malý dezinfekčný gél. Správal som sa zodpovedne,“ zdôraznil Martin Varga z Giraltoviec.

Pokyny MsÚ Giraltove. (zdroj: giraltovce.sk)

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.