Starostovia idú s opatreniami navyše príkladom. Krčma sa však zatvárala ťažko

Vybavujú rúška, obmedzujú vstup do obchodu.

17. mar 2020 o 0:00 Michal Ivan

VÝCHODNÉ SLOVENSKO, KAŠOV. Niektorí starostovia a primátori môžu ísť tým ostatným príkladom, keď sa občanom snažia prinášať aj opatrenia nad rámec povinných nariadení.

Viacerí zabezpečujú pre svojich obyvateľov rúška a snažia sa tak zamedziť šíreniu nákazy.

Aj keď niektoré opatrenia je ťažké vynútiť a stretávajú sa aj s nevôľou občanov, k situácii pristupujú rázne a zodpovedne.

V Kašove šijú rúška a prijali opatrenia aj v obchode

Zemplínska obec Kašov v okrese Trebišov má približne 290 obyvateľov.

Jej starosta Róbert Katuš (nezávislý) pandémiu koronavírusu neberie vôbec na ľahkú váhu a v obci prijal viacero opatrení.

Svojim obyvateľom sa, rovnako ako aj ďalšie obce, snaží zabezpečiť rúška.

Tie je už v obchodoch takmer nemožné zohnať, preto ich pre obyvateľov obce nechal vyrobiť.

„Jedna pani v obci sa na to dala dobrovoľne a zadarmo, ale zatiaľ má iba svoje zásoby plátna. Potom tu máme chalupárku, ktorá šije platené bábiky, takže som ju kontaktoval a objednal som zatiaľ 100 kusov, aby sme mali na začiatok pre domácich obyvateľov. Objednal som aj látku, aby sme mali aj do zásoby, lebo nevieme, ako sa bude situácia vyvíjať,“ vysvetľuje Katuš.

Ďalšie opatrenia, ale už v predstihu, začal riešiť aj v súvislosti s miestnymi menšími potravinami.

V sobotu prišli len odporúčania od starostu, no od pondelka sa do potravín už obyvatelia bez rúška alebo prikrývky tváre nedostanú.

„Už od soboty som riešil, aby ľudia dovnútra chodili iba po jednom a čakali radšej vonku. My sme malá obec, kostoly a školy sú zatvorené, takže jediná možnosť, kde sa ľudia stretnú, sú potraviny,“ povedal.

Obec zabezpečuje pre ľudí, ktorí musia podstúpiť karanténu, rozvoz potravín.

„Zavolajú priamo predavačke a obec so svojou pracovníčkou im dovezie nákup domov. Môžu to využiť aj seniori. Väčšinou sa o to ale vedia postarať susedia,“ povedal Katuš.

Zatvorenie krčmy musel vyhádať

Niektoré opatrenia sa v obci prijímali ťažšie, najmä čo sa týka zatvorenia krčmy.

„Keď som od štvrtka začal prijímať opatrenia, tak pozerali na mňa ako na blbého. S miestnym pohostinstvom som sa musel vyhádať, aby ho zatvorili. Až v nedeľu spresnilo nariadenie vlády, že to platí aj pre miestne krčmy, nielen pre bary. To bolo trošku zmätočné,“ vysvetľuje Katuš.

Zamknuté ostalo aj multifunkčné ihrisko.

Rúška zabezpečujú aj v Kvakovciach

Šitie rúšok a opatrenia prijímajú aj ďalšie obce.

„Sledujem to a čo si telefonujeme navzájom s okolitými obcami, tak väčšina už šije rúška. Viem, že susedné obce majú krajčírky, ktoré ich šijú. Zháňajú sa látky, šnúrky, aspoň niečo. Nie je to zázrak, ale je to 60 - 70-percentné zmiernenie rozširovania vírusu,“ myslí si Katuš.

Situácia je podobná aj ďalších obciach a mestách.

Jednou z nich je napríklad obec Kvakovce (okres Vranov nad Topľou), ktorá v utorok bude distribuovať ochranné rúška do každej domácnosti.

„Obecný úrad zabezpečil ochranné rúška pre všetkých obyvateľov obce Kvakovce. Distribuované budú v utorok 17. marca od 12. hodiny do každej domácnosti. Vo štvrtok 19. marca bude obecný úrad distribuovať do každej domácnosti druhú várku ochranných rúšok aj so strieborným vláknom, aby ich občania mali na výmenu,“ informovala obec Kvakovce na sociálnych sieťach.

Obecný úrad zároveň vyzýva občanov, aby do obchodu, ale aj do autobusov nevstupovali bez ochranných rúšok.

Starostovia si pomáhajú sami

Ak štát nemôže pomôcť s rúškami každému, tak si starostovia museli pomôcť sami.

„No jedine tak, ideálny by bol respirátor. Našiel som nejaké na sklade v obci, tak som ich dal pracovníčke na úrade, predavačke a jeden mám u seba v rezerve. Nedá sa to už ani objednať,“ vysvetľuje starosta.

Starosta je sklamaný z oneskorenej informovanosti zo strany štátnych úradov.

Tie podľa starostu až v pondelok poslali informácie o opatreniach, ktoré boli prijaté ešte minulý štvrtok.

Občania však majú všetky potrebné informácie, keďže starostovia si ich vyhľadávajú sami.

Podľa starostu občania nikam nechodia, ak nemusia.

„Ani ja dokonca nikam nechodím. Mám domácu kanceláriu a pracovníčka úradu je zamknutá sama na úrade, ak by niekto niečo potreboval aj osobne, ale väčšinou telefonicky alebo mailom to riešime,“ dodal Katuš.

Situáciu starosta neustále vyhodnocuje a úrad je ochotný prijať aj prípadné ďalšie opatrenia.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.