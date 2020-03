Sudcovia Okresného súdu Prešov: Preverte nás

Reagujú na situáciu v justícii po obvineniach z korupcie.

17. mar 2020 o 12:45 Michal Ivan

PREŠOV. NAKA ešte minulý týždeň zadržala 13 sudcov aj jednu bývalú sudkyňu, jednu správkyňu konkurznej podstaty, jednu advokátku a dve civilné osoby.

Zásah s krycím názvom Búrka súvisel so správami, ktoré polícia našla v telefóne Mariana Kočnera.

Obvinenia padli z korupcie a ďalších trestných činov.

Dvanásti sudcovia Okresného súdu Prešov reagovali na dianie v justícii.

Tvrdia, že už neobstoja argumenty považujúce previerky sudcov za nezákonné, protiprávne a nekonformné.

Ešte v októbri minulého roka vyzývali kolegov na prerušenie výkonu funkcie.

Vyhlásenie dvanástich sudcov

"My, podpísaní sudcovia Okresného súdu Prešov, sme presvedčení, že rozmer zvrátenej činnosti niektorých predstaviteľov súdnej moci si zasluhuje okrem trestného stíhania aj inú formu pozornosti. Očakávania, že sudcovia, ktorých sa to týka, sami vyvodia morálnu zodpovednosť, sa samé od seba nenaplnia, o čom svedčia aj opakujúce sa vágne vyjadrenia vrcholných predstaviteľov súdnej moci. Už neobstoja argumenty považujúce tzv. previerky sudcov za nezákonné, protiústavné a právne nekonformné. Dospeli sme do bodu, keď už len žiadosť od samotných sudcov o ústavné a zákonné preverenie ich integrity, má potenciál zvrátiť totálny prepad dôveryhodnosti justície. Preverte nás!"

Toto vyhlásenie nám v celom znení sprostredkovala hovorkyňa prešovského krajského súdu Ivana Petrufová.

Pod znenie sa podpísali dvanásti prešovskí sudcovia.

Sú nimi Daniela Baranová, Marek Bujňák, Marek Čech, Michal Drimák, Eva Farkašová, Jozef Jaselský, Jaroslav Kanderka, Marián Mačura, Rastislav Sikorjak, Sylvia Szabadošová, Marián Vorobel a Katarína Vorobelová.

Krajský súd

Stanovisko sudcov Krajského súdu Prešov sa nám nepodarilo získať.

„Pokiaľ ide o stanoviská ďalších sudcov i Krajského súdu v Prešove, tieto nie je v tomto období vyhlásenej mimoriadnej situácie v Slovenskej republike možné v krátkej dobe objektívne získať. Nie je možné zvolať pléna sudcov jednotlivých súdov a najmä súdy aktuálne primárne riešia prijatie konkrétnych usmernení na zabezpečenie výkonu súdnictva v nevyhnutnom rozsahu a bezpečnostných a hygienických opatrení v súvislosti s akútnym respiračným ochorením COVID-19, spôsobeným koronavírusom (SARS-CoV-2), s cieľom chrániť zdravie zamestnancov a eliminovať možné riziká šírenia prípadnej nákazy,“ informuje hovorkyňa súdu Ivana Petrufová.