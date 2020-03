Prešovčania sa sťažujú na preplnené ranné autobusy

Dopravný podnik uznal pripomienky a posilní spoje.

18. mar 2020 o 16:33 Monika Almášiová, Michal Ivan

PREŠOV. Čím menej cestujúcich v mestskej hromadnej doprave (MHD), tým lepšie sa dajú dodržiavať odporúčania na zabránenie šírenia nákazy.

Na ranných spojoch v prešovskej MHD to však neplatí.

Prešovčanka, ktorá sa do práce musí dostať na šiestu, využíva spoj N2, ktorý odchádza zo Sekčova o 5.20 hod. ráno.

V stredu ráno svoje cestovanie odfotila, autobus bol taký plný, že na jednej zo zastávok, sa do neho ľudia už mali problém dostať.

„N2 sa na stanici mení na spoj číslo 30 a pokračuje na Budovateľskú. Je to jediný spôsob, ako sa v tomto čase dostať do práce. Predtým chodili tri spoje 34 pred šiestou ráno, teraz iba tá N2,“ sťažuje sa Prešovčanka.

Sľúbili dlhý, prišiel krátky

Hoci mali cestujúci rúška a niektorí aj rukavice, o bezpečnom odstupe sa hovoriť nedá.

„Koncentrácia ľudí na jednom mieste je vysoká. Aspoň keby dali dlhý autobus, aby ľudia neboli na sebe nalepení ako sardinky. Kto by pri takom množstve ľudí nemal obavu, že sa nakazí,“ dodáva Prešovčanka, ktorá si neželala zverejniť meno. Dopravný podnik kontaktovala v stredu ona a deň predtým jej kolegyňa.

„Prisľúbili, že dajú dlhý autobus, no dnes (streda, pozn. red.) sa tak nestalo.

Skúsenosť s nedostatočnou kapacitou a frekvenciou ranných spojov mala aj ďalšia žena žijúca v Prešove.

„Preplnené sú ráno ľuďmi, ktorí chodia na šiestu do práce do nemocnice a k závodom. Cez deň je už situácia pokojná, býva do desať cestujúcich v jednom autobuse,“ hovorí o svojej skúsenosti.

Zmeny v MHD

Problém s prešovskou MHD začal už začiatkom týždňa. V pondelok premávali spoje podľa prázdninového cestovného poriadku.

Komplikácie pre cestujúcich nastali v utorok ráno, kedy sa druhýkrát menil režim spojov.

V utorok premávali spoje podľa režimu platného pre sobotu.

Dôvodom tohto opatrenia malo byť enormné zníženie počtu cestujúcich a zároveň aj zvýšený počet PN a OČR vodičov MHD.

Pracujúci sa však ráno nemali ako dostať do práce a na autobusy čakali márne.

„V utorok bol už problém, ľudia stáli na zastávkach, obzerali sa a rozčuľovali sa. Obchody a školy sú síce zatvorené, ale veď firmy fungujú normálne. Ľudia sa musia nejako dostať do roboty. Kto sleduje zmeny na internete, tak to možno vedel, ale veľa ľudí o zmenách nevedelo. Menilo sa to každý deň, nie všetci to takto sledujú,“ povedala nám jedna z cestujúcich, ktorá pracuje na Budovateľskej ulici a pravidelne chodí do práce autobusom

Cestujúca: Častejšie a väčšie autobusy

V utorok ráno pred šiestou hodinou mal byť vypravený aj minibus.

„Kolegyňa nastupovala na zastávke Obrancov mieru a tiež sa tlačili v malom autobuse. Asi by bolo lepšie, ak by chodili väčšie autobusy alebo možno častejšie,“ dodáva.

Podľa nej sa však všetci cestujúci chovajú disciplinovane a nosia rúška, rovnako ako aj vodiči.

Na nátlak a sťažnosti cestujúcich pridal DPMP k „sobotnému“ režimu od stredy 18. marca ranné a večerné spoje pre ľudí, ktorí sa aj naďalej musia dostať do práce.

Obmedzený režim spôsobil aj to, že mnoho autobusov smerujúcich do priemyselnej zóny je preplnených cestujúcimi.

V stredu v popoludňajších hodinách bola už situácia o trochu lepšia.

„Z Budovateľskej išiel autobus pomerne plný, ale väčšina vystúpila na Čiernom moste a prestupovali do iných autobusov,“ opísala stredajšiu situáciu.

DPMP: Posilníme spoje

Dopravný podnik mesta Prešov o problémoch vie a snaží sa ich riešiť.

„Obsadenosť vozidiel denne sledujeme a operatívne prijímame ďalšie opatrenia, nakoľko počet cestujúcich sa v týchto dňoch nepravidelne mení. V stredu sme zaznamenali vyššiu obsadenosť len na predmetnom spoji linky číslo 8 s odchodom o 5.23 hod. zo Sibírskej, pričom v utorok tento problém na tomto spoji nenastal a taktiež linky číslo 30 zo železničnej stanice. Tieto spoje od štvrtka 19.3.2020 posilníme. Ostatnými spojmi sa prepravovalo menej ako 30 osôb,“ hovorí vedúca dopravnej prevádzky Adriana Compeľová.

