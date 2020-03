Slovinec Lapajne nešiel domov, pre koronavírus sa radšej vrátil do Prešova

Chcel byť ďalej od epicentra nákazy.

19. mar 2020 o 13:07 SITA

PREŠOV. Napriek tomu, že aj na Slovensku zo dňa na deň pribúda počet nakazených koronavírusom, je tu situácia lepšia ako v niektorých ďalších krajinách.

Svedčia o tom aj slová hádzanára Tatrana Prešov Januša Lapajneho, ktorý nevyužil nariadené voľno na pobyt v rodnom Slovinsku a z chorvátskeho Záhrebu radšej zamieril späť na východ SR.



"Obavy zo samotného vírusu nemám, verím svojmu imunitnému systému. Nebezpečnejší je pre starých ľudí. My mladší si s ním dokážeme lepšie poradiť. Nebojím sa, aby sa mi niečo stalo. Samozrejme, som opatrnejší. Aj preto som napriek zopár dňom voľna nešiel do Slovinska, ale zo Záhrebu, kde sme odohrali odvetu štvrťfinále SEHA ligy, som sa vrátil do Prešova. Od centra Šariša je talianske epicentrum predsa len vzdialené tisíc kilometrov, je to ďalej ako z mojej rodnej krajiny," uviedol pre klubový web Lapajne, podľa ktorého téma koronavírusu rezonovala medzi prešovskými hráčmi aj počas nateraz posledného výjazdu za súperom.

V Slovinsku je to horšie ako u nás

"Rozprávali sme sa o tom stále, keďže máme hráčov z rozličných krajín. Každý má prehľad o tom, ako to v ich krajine vyzerá. Ja viem, že v Slovinsku je horšia situácia ako tu, ale opatrenia sú podobné tým slovenským. Myslím si, že keď prídu vyššie teploty, tak aj vírus oslabne a bude to lepšie. Dovtedy ale musíme byť opatrní, takže podporujem všetky opatrenia, ktoré v tejto súvislosti vlády robia," poznamenal 25-ročný hráč, ktorí aj so spoluhráčmi v Záhrebe okúsil, aké je to hrať pred prázdnym hľadiskom.

"Pre mňa to nebol až taký problém. Trénujeme bez divákov a aj v slovenskej lige sme na palubovkách súperov miestami zvyknutí, že návšteva nie je nejaká veľká. Žiadny vypredaný štadión Santiaga Bernabéua sme ani nečakali, takže nemožno povedať, že by to bol veľký rozdiel," skonštatovala s úsmevom slovinská spojka úradujúceho slovenského majstra.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.