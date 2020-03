Zdravotníci odkazujú: Zostali sme v práci pre vás, vy zostaňte doma pre nás

Zapojila sa aj prešovská nemocnica.

20. mar 2020 o 12:32 Michal Ivan

PREŠOV. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov sa spoločne s inými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami pridala k iniciatíve slovenských nemocníc a vyzvala verejnosť a pacientov, aby s ohľadom na aktuálnu situáciu chodili do nemocnice naozaj len tí, ktorí potrebujú akútnu zdravotnú starostlivosť.

„Nemocnice, lekári, sestry a ostatní zdravotníci sú tí, ktorí zostávajú pri chorých za každých okolností. Rovnako v čase, keď sa svetom a aj Slovenskom šíri nákazlivá infekcia, spôsobená vírusom Covid-19, potrebuje niekto ošetriť úraz, operovať akútny stav, zastabilizovať rýchlo sa zhoršujúce ochorenie a ani bábätká si svoj príchod na svet nenačasujú, ako to nám vyhovuje. Liečbu onkologickým pacientom a chorým deťom takisto nemožno prerušiť. Tiež sa musia postarať o tých, ktorí sa nakazili Covid-19 a v dôsledku zhoršenia stavu potrebujú zdravotnú starostlivosť. Nemajú možnosť báť sa, nemôžu váhať, nemôžu povedať, nejdem. Stoja v prvej línii. K výzve sa pridávajú aj zdravotníci z FNsP J. A Reimana Prešov,“ hovorí hovorkyňa prešovskej nemocnice Renáta Cenková.

Takýmto spôsobom by mali ľudia prispieť k zníženiu rizika zavlečenia alebo šírenia koronavírusu do nemocnice.

„Aby sa mohli o svojich pacientov starať, potrebujú byť zdraví. Ak sa koronavírusom nakazí zdravotník, musí ísť do karantény. Ak ich vypadne viac, môže to spôsobiť výpadok celých pracovných tímov, dokonca celých oddelení, ako sa to tento týždeň stalo už vo viacerých nemocniciach. A nie je ich kým nahradiť,“ vysvetľuje.

Zdravotníci z prešovskej nemocnice, podobne ako iní zdravotníci na Slovensku sa preto vyfotili s textom – Zostali sme v práci pre vás, vy zostaňte doma pre nás.