Taliansky majiteľ vyplatil šičkám zo Svidníka dlžné peniaze

Odborár Balica: Neďakujeme, bola to zákonná povinnosť.

23. mar 2020 o 11:35 Michal Frank

SVIDNÍK/PREŠOV. Kauza nevyplatenia odstupného pre zamestnankyne textilnej fabriky I. C. A., s. r. o., Svidník, má pre ne napokon šťastný koniec.

Taliansky majiteľ textilky, ktorý presunul časť výroby do Srbska a podnik pod Duklou zatvoril, im až po zhruba trištvrte roku vyplatil odstupné.

Podľa zákona mal tak urobiť do júla 2019.

Šičky zo svidníckej textilky sa dočkali svojich peňazí.

Šesťdesiat percent zo 130 bývalých zamestnankýň I. C. A. je ale stále bez práce.

OZ KOVO: Zvrat nastal v posledných dňoch

O vyplatení peňazí v celkovej výške takmer 200-tisíc eur informoval v pondelok Jozef Balica, člen predsedníctva Odborového zväzu (OZ) KOVO.

OZ KOVO zastupoval zamestnancov počas trvania zamestnaneckého pomeru, ako aj pri rozväzovaní pracovných pomerov.

Trval na ich riadnom ukončení a vyplatení finančných prostriedkov v zmysle platného Zákonníka práce.

Oslovil v tejto veci inšpektorát práce, políciu či prokuratúru.

„Zvrat nastal v posledných dňoch a týždňoch. Zamestnancom bolo vyplatené v plnej výške odstupné, podľa toho, koľko komu prináležalo. Tento krok OZ KOVO hodnotí pozitívne, ale neďakujeme za to, pretože zamestnávateľ tým nepreukázal žiadnu milosť, ale oneskorenú povinnosť,“ povedal Balica.

Poďakoval sa však médiám za to, že dostali kauzu pod drobnohľad, a zamestnankyniam za trpezlivosť a spoluprácu s odborármi.

„Tieto peniaze zamestnancom pomôžu v tejto kritickej situácii. Máme informácie, že asi 40 percent pracuje, ostatní sú, bohužiaľ, nezamestnaní alebo iným spôsobom sa pretĺkajú. Takže toto vyplatenie im môže preklenúť nepriaznivú sociálnu situáciu.“

Zamestnávateľ dlho váhal s vyplatením peňazí, čo spôsobilo ten zvrat?

„Osobne to vnímam tak, že pomohol tlak, ktorý sme vyvolali, prišiel z rôznych inštitúcií. Nakoniec si uvedomil, že inej cesty niet, len si splniť svoju zákonnú povinnosť,“ povedal Balica.

Problémy nekončia

„Nevieme, ako bude ďalej pokračovať konkurz, pretože konanie bolo iba prerušené. On dal návrh na súd, aby bol prerušený, pretože chce riešiť dlhy. Vyjadrujem sa len k dlhom voči zamestnancom, ako je to voči iným inštitúciám ako Sociálna poisťovňa či obchodní partneri, neviem povedať.“

K tomu, ako pokračuje trestné stíhanie či opatrenia inšpektorátu práce, sa Balica vyjadriť nevedel.

Podľa neoficiálnych informácií ale bolo potvrdené porušenie Zákonníka práce.

Nechali tam časť života

OZ KOVO sprostredkoval bývalým šičkám zo svidníckej textilky kontakt na nemeckú firmu, ktorá časť z nich prijala, ale nemá možnosti ponúkať im prácu.

Odborári sú radi, že sa im napokon podarilo vybojovať vyplatenie odstupného. Ako je známe, platy sa v I. C. A. Svidník pohybovali od 450 do 480 eur v čistom.

„Zamestnankyne si tieto prostriedky zaslúžia, pretože pracovali za nízke mzdy a odvádzali kvalitnú prácu. Prinášali pre vlastníka firmy nemalé zisky v často neadekvátnych pracovných podmienkach. Nechali tam časť svojho života,“ podotkol odborový predák.

Podľa Balicu je to príklad aj pre iných zamestnancov na Slovensku, „aby sa organizovali v odboroch a diskutovali so zamestnávateľmi pri prijímaní kompromisných riešení, ktoré by pomohli stabilizovať a preklenúť terajšiu kritickú situáciu“.

Šička: Aspoň tak

Jednou zo 130 zamestnankýň spoločnosti I. C. A. Svidník bola Romana Andrejková, ktorá v tejto fabrike pracovala 24 rokov.

Bola jednou z tých žien, ktorým spoločnosť I. C. A., s. r. o., Svidník nevyplatila peniaze po tom, čo vlani pod Duklou definitívne zavrela výrobu.

„Stále sme nedostali žiadne odstupné, ani jedno euro,“ povedala vlani pre Korzár bývalá zamestnankyňa.

Teraz nám potvrdila, že dlžné peniaze jej už prišli.

„Trvalo to dlho. Majiteľ si nesplnil zavčasu svoje podmienky a stále termín predlžoval. Nebyť aktivít pána Balicu, ktorý nám veľmi pomohol, neviem, ako by sme na tom boli. Náš bývalý majiteľ si konečne splnil to, čo mal,“ povedala R. Andrejková.

Nájsť si zamestnanie v podduklianskom regióne nie je jednoduché,.

Ona sama je momentálne bez stálej práce.

„Mala som prácu, ale prepustili ma. Bola som na úrade práce, našla som si znovu robotu, ale z tej ma znova prepustili, tak zase sedím doma a iba tak vypomáham, kde sa dá.“

Peniaze, ktoré dostala, jej prídu vhod v neľahkej životnej situácii.

„Aspoň trochu mi pomôžu,“ povzdychla si.

Pokračovala v tradícii

Spoločnosť I. C. A., s. r. o., bola pokračovateľom tradičnej svidníckej textilnej firmy známej pod názvom Svik, predtým krátko Svikon a ešte za minulého režimu OZKN – Odevné závody kapitána Nálepku.

Pôvodná textilka vznikla v roku 1959 a mala vyše 600 zamestnancov.

V spoločnosti I. C. A., s. r. o., Svidník bola väčšinovým majiteľom (99 percent) talianska spoločnosť Facis, S. p. A.

S ukončením výroby začala pred vyše rokom, v máji ohlásila hromadné prepúšťanie.

I. C. A., s. r. o., Svidník. (zdroj: M. B. )