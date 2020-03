Slovenskému malému futbalu vládne východniar Juraj Kuhajdík

Je to oveľa rýchlejšie než klasický futbal, vraví.

24. mar 2020 o 0:00 Daniel Dedina

BARDEJOV. V čase, keď verejnosť ešte čakala na meno najlepšieho slovenského futbalistu za rok 2019, protagonisti malého futbalu už výsledky svojej ankety poznali.

V tajnom hlasovaní predstaviteľov Slovenského zväzu malého futbalu získal najväčší počet bodov hráč TO-DAY Hydrokres Prešov Juraj Kuhajdík.

V ideálnej zostave za uplynulý rok figuruje aj jeho spoluhráč, brankár Martin Kapraľ, ďalej Rudolf Beliš (Jedáleň Mirka Prešov), Pavol Gere (ASGuard Security Košice), Filip Deket (Trnava) a Jaroslav Repa (Trenčín).

Silnú východoslovenskú stopu v tomto športe potvrdzuje zastúpenie ďalších troch hráčov v elitnej desiatke.

Sú nimi Tomáš Mikluš, Adrián Hricov a Kevin Čekan.

Nevie, či trofej vôbec dostane

„Je to vynikajúci pocit a zároveň motivácia pracovať na tom, aby sa moje výkony ďalej zlepšovali,“ okomentoval pre Korzár svoj triumf novopečený kráľ slovenského malého futbalu.

Juraj Kuhajdík priznal, že kvôli situácii s koronavírusom netuší, akým spôsobom mu bude trofej odovzdaná.

„Neviem, či nejaké ocenenia budú alebo nebudú, nezisťoval som to. Čakáme najmä na to, aby sme už mohli hrať, ale to sa asi tak skoro nestane,“ díva sa realisticky na vec futbalista, ktorý má v jeho malej verzii za sebou vskutku vydarený rok.

TO-DAY Hydrokres Prešov triumfoval na majstrovstvách Slovenska, v SZMF Superlige skončil druhý.

Kuhajdík výraznou mierou prispel aj k úspešnému ťaženiu slovenskej reprezentácie na októbrových majstrovstvách sveta v Austrálii.