Ak dodrží zákon, zamestnávateľ môže prepúšťať aj v čase koronavírusu

Samotná reštrikcia nie je cesta, tvrdia odbory.

24. mar 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Obmedzenia, ktoré v spoločnosti nastali v súvislosti so šírením koronavírusu, majú negatívne ekonomické dopady na mnohé firmy.

Viaceré z nich zrejme budú musieť pristúpiť k rôznym reštrikčným opatreniam, škrtom či dokonca k prepúšťaniu.

K tomu môže dôjsť aj v dnešnej situácii, pri prerušených prevádzkach.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne dať výpoveď zamestnancovi napríklad z organizačných dôvodov, keď chce urobiť reorganizáciu firmy a zruší pracovné miesto, môže tak urobiť.

Potvrdzuje to Jozef Balica, člen predsedníctva Odborového zväzu (OZ) KOVO.

Ozvali sa už členovia tohto OZ s problémami, ktoré priniesla aktuálna situácia?

„Zatiaľ ešte nie. Mám na starosti východné Slovensko, zatiaľ takéto informácie nemám. Pokiaľ sa vyskytne takáto situácia, je snaha riešiť ju s príslušnou odborovou organizáciou,“ uviedol Balica.

„Hlavne my apelujeme na dodržiavanie hygienických a bezpečnostných podmienok práce tam, kde sa musí pracovať naďalej.“

Rušiť miesta a prepúšťať môžu

Odborový predák potvrdil, že zamestnávateľ môže prepúšťať aj pri prerušení výroby, limitovaný je zákonom.

„Stále platí Zákonník práce, ktorý určuje pravidlá na rozväzovanie pracovných pomerov.“

Ak zamestnávateľ dodrží príslušné ustanovenia Zákonníka práce, prepúšťať môže.

„To znamená, že pokiaľ by sa rozhodol prepustiť dohodou, je to na dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Pokiaľ by sa rozhodol prepustiť zamestnancov z dôvodu organizačných zmien, že nemôže ďalej pokračovať, tak musí dodržať oznamovaciu lehotu, výpovednú lehotu a samozrejme odstupné, ktoré prináleží zamestnancom.“

Ohľad na zamestnancov

Na zvládnutie dopadov opatrení pri koronavíruse odporúča člen predsedníctva OZ KOVO užšiu komunikáciu medzi zamestnancami a zamestnávateľmi.

„V prvom rade by som chcel poradiť, aby zamestnávatelia úzko diskutovali so zástupcami zamestnancov, s odborármi, o vzniknutej situácii, čo by pomohlo stabilizovať a riešiť ekonomiku firmy. Nemyslím si, že iba jednostranné opatrenia zo strany zamestnávateľov, ktoré budú na úkor zamestnancov, sú tým správnym riešením. Nepomôžu situácii. Zamestnanci naďalej potrebujú platiť účty. Majú každodenné výdavky.“

Pomôcť môže podľa neho aj štát prostredníctvom rôznych fondov.

„Aj samotná Európska únia by mala pomôcť zvládnuť situáciu malým, stredným podnikateľom i tým, ktorí zamestnávajú väčšie množstvo ľudí, pretože si uvedomujeme, že to nie je jednoduchá situácia. Európa sa s takou ešte nestretla,“ dodal Balica.

