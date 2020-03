Život v Giraltovciach: Úrad je v karanténe, ľudia si pomáhajú

V malom meste sú už štyri prípady nákazy.

24. mar 2020 o 12:58 Martina Cigľárová

GIRALTOVCE. Počty pacientov nakazených koronavírusom na celom Slovensku denne narastajú.

V okrese Svidník je ich päť, z toho štyria sú Giraltovčania.

V troch prípadoch z tejto pätice ide o lyžiarov (jeden z nich žije v obci Kapišová), ktorí na nakazili pravdepodobne začiatkom marca počas jarných prázdnin v rakúskom stredisku Ischgl.

Prvým evidovaným je poslanec, ktorý sa po svojom návrate stihol 9. marca zúčastniť rokovania mestského zastupiteľstva. Ochorenie mu potvrdili testom v sobotu 14. marca.

Súvisiaci článok Koronavírus sa potvrdil aj u brata poslanca, príznaky nepociťuje Čítajte

Ďalší je jeho brat, ktorému rovnako ako mužovi z Kapišovej zistili koronavírus hneď o dva dni.

Zvyšní dvaja sa nakazili pri kontakte s chorými. Posledný prípad nákazy je známy zo štvrtka, keď o giraltovskom dôchodcovi vo FNsP v Prešove informovala prešovská nemocnica.

„RÚVZ vo Svidníku potvrdil pozitívny nález na respiračné ochorenie Covid-19 u testovaných osôb z Giraltoviec. Osoby, u ktorých bol potvrdený pozitívny nález, osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, ako aj osoby, ktoré s nimi prišli do úzkeho kontaktu, majú nariadenú povinnú karanténu,“ informuje mesto Giraltovce.

Úrad v karanténe

Súvisiaci článok V Giraltovciach je po kontakte s poslancom v karanténe 58 ľudí Čítajte

Desiatky občanov sú pre posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v karanténe. Boli na ňom všetci poslanci aj ďalší pracovníci.

Úrad, ktorý mal fungovať pôvodne v obmedzenom režime vrátane podateľne a matričného úradu, napokon úplne zatvorili až do odvolania.

„Ocitli sme sa vo veľmi ťažkej a zložitej situácii. Sme v povinnej 14-dňovej karanténe, ohrozené je naše zdravie a aj zdravie našich blízkych. Je však dôležité neprepadnúť panike. Musíme sa správať racionálne a fungovať v medziach možností,“ uviedol prednosta úradu Pavol Tchurik.

Aj Giraltovce tlieskali

„Byť uzavretá v karanténe mi spočiatku spôsobovalo neskutočný strach, kedy sa u mňa prejavia príznaky koronavírusu, a hlavne či som nenakazila svoju dcérku a starších rodičov, ktorí by tento vírus nemuseli vôbec zvládnuť,“ prezradila Giraltovčanka Mária, ktorá je zamestnankyňou mesta.

Súvisiaci článok Koronavírusom sa nakazil giraltovský poslanec, bol aj na zastupiteľstve Čítajte

Priznala, že postupom času necítila diskomfort, mala viac času na rodinu.

„Bola som rada, že sme izolovaní od sveta. Viac ako inokedy som bola v telefonickom kontakte s rodinou a známymi. Spravila som si poriadok v policiach a hlavne vo svojich myšlienkach. Tak, ako keď chorý človek rozmýšľa, čo všetko spraví, ak sa vyzdravie, tak aj v tejto nepriaznivej situácii si stále musíme robiť plány a tešiť sa na to, čo všetko uskutočníme, keď to pominie. Karanténa mi ukázala, že nemusím mať všetko, že káva sa dá piť i bez smotany, že ak nie som v práci, naozaj sa svet nezrúti.“

Prezradila tiež, že ju dojal k slzám potlesk z panelákov.

Mnoho Giraltovčanov vyšlo vo štvrtok na svoj balkón či okno, aby spoločným hlasným potleskom vyjadrili poďakovanie zdravotníkom, hasičom a policajtom.

Hľadajú dobrovoľníkov

Aj mesto Giraltovce hľadá dobrovoľníkov a vyzýva občanov na pomoc tým, ktorí sú najviac ohrození koronavírusom.

Niektorým, ktorí sú v karanténe, pomáhajú príbuzní a priatelia, reštauračné zariadenia, iní sú odkázaní sami na seba.

„Nákupy si skúste zorganizovať s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poprosiť ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti. Ak to nie je možné, choďte do obchodu v čase, keď tam nie je veľa ľudí a zoznam vecí si pripravte dopredu, aby ste pri nákupe strávili čo najmenej času,“ odporúčajú pracovníci Úradu verejného zdravotníctva SR.

Mestá pomáhajú aj rozdávaním ochranných rúšok, v Giraltovciach ich dostali niektorí pracovníci. Pomoci sa v týchto dňoch obyvatelia dočkajú najmä vďaka dobrovoľníkom.

Aktívna študentka inšpirovala aj iných

Aktívna študentka Prešovskej univerzity v Prešove Júlia Janičová, ktorá býva v Giraltovciach, sa rozhodla využiť svoj voľný čas ako dobrovoľníčka.

Vo svojom meste sa snaží byť užitočná a sama ponúkla pomoc.

V týchto dňoch pomáha s nákupmi tým, ktorí sú starí, chorí a osamelí alebo tým, ktorí sa ocitli v domácej izolácii a nemá im kto pomôcť.

„Mám voľno ako všetci školáci. Pokiaľ by niekto potreboval, nech sa na mňa obráti a rada pomôžem. Zatiaľ pomáham tým, o ktorých viem, že by moju pomoc prijali. Nehovoriac o pomoci, pre ktorú sa rozhodnem bez toho, aby o tom niekto vedel. So svojou babkou sme sa okrem toho pustili aj do šitia textilných rúšok,“ vraví mladá Giraltovčanka.

Denne sa im podarí ušiť zopár kusov, ktoré venujú blízkym.

Svoju výzvu pomáhať zverejnila Júlia aj na facebookovej stránke mesta Giraltovce.

Tým podnietila i ďalších ľudí dobrej vôle. Mnohé ženy v meste a okolí šijú rúška za pár eur alebo zadarmo.

Rúška rozdáva občanom aj Giraltovčanka Martina, ktorá má dve deti.

„Šijeme ich s mamou, dávame ich tým, ktorí ich najviac potrebujú, máme dosť materiálu, takže nemusíme nič kupovať. Aspoň sa doma nenudíme a sme užitočné, pomáhať si treba.“