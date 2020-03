Koronavírus potvrdili aj u zamestnanca Vrtuľníkového krídla v Prešove

Prípad registrovali v uplynulých dňoch

24. mar 2020 o 12:14 Michal Ivan

PREŠOV. V rezorte obrany boli v uplynulých dňoch zachytené dva prípady ochorenia Covid-19.

Jedným z nich je profesionálny vojak, ktorý pracuje na ministerstve obrany v Bratislave.

V druhom prípade ide o civilného zamestnanca Vrtuľníkového krídla v Prešove.

„V oboch prípadoch je známy pôvod ich nákazy. V súčasnosti sú obaja v domácej karanténe, ich stav si nevyžaduje hospitalizáciu. Prvý spomínaný neprišiel po návrate zo zahraničia do styku so žiadnym kolegom, preventívne zostal hneď v domácej karanténe. Druhý sa nakazil od brata a rovnako neprišiel do styku s kolegami na útvare,“ informuje hovorkyňa Ministerstva obrany Slovenskej republiky Danka Capáková.

Vojaci poskytli aj ubytovanie

Ozbrojené sily ponúkajú svoje kapacity pre zabezpečenie situácie na Slovensku.

Pripravení sú na využitie veľkokapacitného transportného lietadla na dovoz zdravotníckeho materiálu lietadlami Spartan.

Rezort vyčlenil už na ubytovanie slovenských občanov, ktorú musia podstúpiť povinnú 14-dňovú karanténu.

„V hoteloch Granit Piešťany a v Tatranských Zruboch je ubytovaných zatiaľ takmer 180 občanov, ktorí sa na Slovensko vrátili z rôznych krajín. Ďalších 55 aktuálne smeruje do zariadenia na Smrekovici. Dodržiavanie karanténnych opatrení je zabezpečené vojenskou políciou,“ informuje ministerstvo.

Profesionálni vojaci sa podieľajú aj na ochrane hraničných prechodov a asistencii pri vstupoch do nemocníc vo viacerých mestách.

Vojenské zdravotníctvo nasadilo aj lekárov a zdravotné sestry do civilných zdravotníckych zariadení.

Koronavírus SARS-CoV-2

