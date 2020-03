Združenie miest a obcí vranovského regiónu: Čaká nás výpadok príjmov

Prvé náznaky problémov sú už pri eurofondoch.

VRANOVSKÝ OKRES. Združenie miest a obcí vranovského regiónu (ZMOVR) spája už tridsať rokov samosprávy v okrese Vranov nad Topľou.

Predsedom tohto regionálneho združenia je Daniel Lorinc (SNS), starosta obce Kladzany.

Starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák (nezávislý) je tajomníkom ZMOVR.

S oboma sme hovorili o aktuálnej situácii v súvislosti s koronavírusom na Slovensku, preventívnymi opatreniami i dopadmi tejto pandémie.

Čo je aktuálne najväčším problémom pre chod samosprávy?

Lorinc: „V súvislosti s Covid-19 je to nedostatok ochranných prostriedkov pre vlastných zamestnancov, ale aj najviac ohrozené skupiny obyvateľov. Tiež nedostatok informácií o osobách, ktoré sú v karanténe. Mestá a obce, resp. ich štatutári, nemajú možnosť si overiť, či je niekto v karanténe alebo nie. Mám spätnú väzbu od viacerých starostov, že do obcí sa stiahli ľudia – pravdepodobne pre karanténu, ktorí v nej nemajú pobyt už viac ako 10, 20 až 30 rokov. Chýbajú tiež presné informácie o potvrdených prípadoch ochorenia. Akým spôsobom bol nakazený, či je v karanténe alebo nemocničnom ošetrení, miesto, kde je chorý reálne umiestnený do karantény a ďalšie.

Fenčák: „Neistota ďalšieho financovania miest a obcí je problém, na ktorý aktuálne nepoznáme odpoveď a je pre nás najväčším rizikom. Keďže očakávame výpadok na podielových daniach, máme obrovské obavy, ako budeme zabezpečovať všetky činnosti samosprávy v roku 2020. Očakávame, že nová vláda bude v krátkom čase riešiť aj pomoc s dofinancovaním obcí a miest, aby sme aj naďalej mohli plniť všetky úlohy pre obyvateľov. Obce a mestá bez dofinancovania výpadku podielových daní budú musieť postupne prijímať množstvo šetriacich opatrení, ktoré sa prejavia na počte zamestnancov, údržbe miest a obcí a možno aj na znížení štandardov poskytovaných služieb. Pevne veríme, že vláda si uvedomuje dôležité postavenie miest a obcí a schváli balík opatrení, ktoré pomôžu samosprávam fungovať bez obmedzenia.“

Dotkla sa súčasná situácia ekonomiky v obciach a mestách? Či už ide o eurofondové projekty, dodržiavanie termínov a podobne? Aké budú tieto dopady?