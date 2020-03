Chorý Prešovčan odkazuje z domácej karantény: Cítim sa dobre

Jediným príznakom bola strata čuchu a chuti.

PREŠOV. Medzi pozitívne testovanými Slovákmi na prítomnosť koronavírusu je aj 35-ročný Prešovčan, ktorý sa vrátil z Holandska.

Vo štvrtok mu telefonovali z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a potvrdili mu pozitívny test na Covid-19. Momentálne je v domácej karanténe.

Korzáru poskytol rozhovor. Jeho meno neuvádzame po spoločnej dohode, aby sme nevyvolávali paniku v obytnom dome, v ktorom sa nachádza.

Nevychádzal z domu

„Každopádne by som chcel aj týmto uistiť svoje okolie, že odkedy som prišiel na Slovensko (13. marca), som sa ihneď izoloval vo svojom byte v Prešove na dobu 14 dní, ako mi to vyplývalo z mimoriadnej situácie, ktorá na Slovensku v tom čase vznikla,“ zdôraznil na začiatok nášho rozhovoru.

Koronavírus útočí často neviditeľne. Ani uňho sa príznaky najprv takmer neobjavili.

„Žiadna zvýšená teplota, ani problémy s dýchaním, prípadne kašeľ. Mal som len miernu nádchu. Jedine v nedeľu (15. marca) som zaznamenal stratu chuti v ústach a stratu čuchu, čo občas človek pociťuje aj pri užívaní antibiotík. Žiadne lieky, ani antibiotiká som nebral. Nebol dôvod.“

Kde sa mohol nakaziť

Na Slovensko sa vracal zo zahraničia, mal teda cestovateľskú anamnézu, čo bol jeden z hlavných predpokladov pre povinnú domácu karanténu.

„Vo štvrtok 12. marca som sa vracal z Holandska. Letel som z Amsterdamu do Prahy a potom vlakom na Slovensko. V Prahe nám meškal vlak asi 25 minút. Takže pražská hlavná stanica bola preplnená ľuďmi, čakajúcimi na toto spojenie. Podotýkam, že všetci ľudia z vlaku mali ísť do karantény. V tomto momente by som vedel skôr tipnúť čísla do jackpotu ako to, kde som sa mohol nakaziť,“ hovorí.

Karanténu už mal ukončiť

Tento piatok sa mu oficiálne mala karanténa skončiť. Lenže jeden člen rodiny ho upozornil na správu, že boli zaznamenaní ľudia, ktorí boli pozitívni na Covid-19 so stratou chuti a čuchu.

„Tak som sa na linke informoval, ako mám postupovať. Keďže sa mi končí karanténa a zaznamenal som iba tieto príznaky, chcel som sa poradiť, či by nebolo rozumné spraviť mi test. Ani nie pre môj dobrý pocit, ale skôr aby nedošlo k nevedomému šíreniu vírusu. Odporučili mi teda kontaktovať nemocnicu v Prešove, ktorá má na to špecifikované stredisko. Po krátkej konzultácii mi bolo povedané, aby som sa jednoznačne dostavil na testy. Testovanie prebiehalo formou Drive-in. Musím povedať, že som bol milo prekvapený profesionálnym prístupom. Klobúk dole.“

Na druhý deň sa dozvedel, že je pozitívny na Covid-19. Ľudí z jeho okolia netestovali, lebo s nikým neprišiel počas celých štrnástich dní do kontaktu.

Ostáva v domácej karanténe.

„Priebeh choroby nemám žiaden. Cítim sa dobre, bez akýchkoľvek vážnych problémov,“ opisuje svoju aktuálnu situáciu.

Čo bude ďalej, to sa uvidí po ďalších dvoch týždňoch, keď ho budú opäť testovať.

A návrat do normálneho života?

„To naozaj netuším,“ dodal Prešovčan nakazený ochorením, ktoré spôsobuje nový koronavírus.

