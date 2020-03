Východniar v prvej línii na Novom Zélande: Čakajú nás ťažké časy

Na Slovensko nedoletel, z Ameriky sa stihol vrátiť len tak tak.

28. mar 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Pochádza z východného Slovenska, ale roky žije na Novom Zélande a dnes už je aj hrdým občanom tohto štátu.

Eduard je profesionálnou zdravotnou sestrou, má tiež kvalifikáciu na odbery či paliatívnu starostlivosť. Preto je v časoch celosvetového boja s pandémiou koronavírusu v prvej línii.

Jeho základným pracoviskom je nursing home, čo je niečo medzi domovom dôchodcov a hospicom, ale volajú ho na výpomoc aj do nemocníc. Navyše, jeho manželka pracuje ako lekárnička.

V robote už fasovali skafandre, ktoré nazývajú PPE.

„Žijeme ok, zatiaľ prežívame. Nikdy sme nemali nedostatok ochranných pomôcok, no teraz prišiel na každú registrovanú sestru istý počet PPE. Dostal som ich dvesto, čo sú dva na deň, teda sto dní prúserov. Pripravujeme sa na štvrťrok ťažkého života, hoci každý má všetkého dostatok. Ale bude to zlé,“ povedal nám do telefónu Eduard.

Hneď zaviedli plošné testy

Podľa jeho slov je Nový Zéland v prijatých opatreniach za Slovenskom, ale o to dôslednejšie ich dodržiava.

„Nemáme mŕtvych, máme nejakých dvesto potvrdených na Covid-19, ale je u nás plošné testovanie. Každý jeden sa musel podrobiť testom.“

Testovanie sa následne má opakovať. Ako dlho potrvá terajší stav, odhadnúť nevie.

„Obidvaja so ženou vidíme tú prvú líniu a myslím si, že to potrvá dlho. Najdôležitejšia je disciplína, ktorú u nás všetci dodržiavajú. Školy fungujú online. Je to tak, berieme to ako fakt.“

Čo sa týka školy, deti musia byť na online výučbe minimálne dve hodiny denne cez aplikáciu zoom a počas tohto času majú odstavené vo svojich zariadeniach iné aplikácie. Rodičia to museli podpísať, nainštalovať a deti sa musia denne prihlásiť do „školy“.

V lekárňach na Novom Zélande ťahajú aj nočné. Vtedy balíčkujú predpísané lieky pre pacientov, ktoré im na druhý deň dovezie kuriér. Cez deň síce otvorené sú, ale nikto sa do nich nehrnie, ak nevyhnutne nemusí.