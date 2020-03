Tretia futbalová liga sľubovala dramatický finiš. Lákala by do hľadísk

Päť najzaujímavejších otázok, na ktoré sa odpovede nedozvieme.

31. mar 2020 o 0:00 Daniel Dedina

Do jarnej časti III. ligy by z prvého miesta vstupoval Prešov. Veľké Revištia mali byť doma v Sobranciach. (Zdroj: Viktor Zamborský)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Súťažný ročník 2019/20 v regionálnom futbale je zrušený a výsledky v jednotlivých súťažiach budú anulované.

Koronavírus obral III. ligu Východ, výkladnú skriňu regionálneho futbalu na východnom Slovensku, o rozhodujúcu časť sezóny, ktorej by sa Korzár výdatne venoval.

Vybrali sme 5 najzaujímavejších otázok, na ktoré sa už odpovedí nedočkáme.

Koľkí by hrali o postup? Ako dlho?

Najväčším lákadlom by bol nepochybne boj o postup do celoslovenskej II. ligy.

Ten tohto roku sľuboval poriadnu drámu.

Hneď skraja jari by Prešov hostil Vranov i Humenné.

Ak by Tatran v týchto šesťbodových súbojoch uspel, svojich konkurentov, ktorí by sa ešte medzitým obrali o body navzájom, by s veľkou pravdepodobnosťou definitívne vyradil z postupovej hry a ostalo by to už len medzi ním a Lipanmi.

Ak nie, stal by sa opak a postupová tajnička by sa ešte viac zamotala.

Nech je tak či onak, trúfame si povedať, že k jej definitívnemu rozlúšteniu by s určitosťou neprišlo skôr než tri kolá pred koncom.

Je dosť možné, že by sa rozhodovalo až v úplnom finiši. Mali by sme sa na čo tešiť!