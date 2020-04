Pôrod v čase korony: Z nemocnice prišla do iného sveta

Opatrenia nenarušili bezodpadový spôsob života.

3. apr 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Pôrodnice musia naplno zaberať aj v týchto časoch.

Známa propagátorka bezobalového (zero waste) životného štýlu Laura Martinková z Prešova priviedla na svet svojho prvého potomka.

Damián (4 400 g, 55 cm) sa narodil 12. marca o 22.35 hod. v prešovskej „novej“ pôrodnici v monobloku fakultnej nemocnice.

Do krompašskej pôrodnice ju nevzali

Súvisiaci článok Život s minimálnym odpadom. Nie je to tak, že sa ráno zobudím a hotovo Čítajte

Pôvodne to tak byť nemalo.

„Boli sme dohodnutí, že pôjdem rodiť do Krompách. Keď sme tam prišli, v noci nás otočili naspäť s tým, že majú plno,“ opísala nám čerstvá mamička Laura Martinková ťažkosti, ktoré zažila.

Jej manžel pri pôrode nebol.

„Partner mohol byť pri pôrode, lenže môj manžel dva týždne pred pôrodom ochorel. Takže pri mne nemohol byť. Pokiaľ viem, teraz už vôbec partnera nepúšťajú. V tom čase sa to ešte dalo, ale mohol to byť jedine partner, žiadna dula či iná spevádzajúca osoba. Keďže on bol chorý, tak som nemala nikoho pri sebe.“

Monoblok postupne uvoľnili

V pôrodnici platili sprísnené opatrenia.