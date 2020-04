Čo mám založiť dom, pýta sa šéf Partizána Bardejov. Apeluje na SFZ

V Poprade pokračujú bezo zmien, Trebišov hľadá kompromis.

2. apr 2020 o 0:00 Daniel Dedina, Róbert Andrejov

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Súčasná celosvetová pandémia zasiahla všetky oblasti života, šport nevynímajúc.

Niektoré kluby na Slovensku už teraz zvádzajú boj o holú existenciu a je zrejme len otázka času, kedy sa k nim pridajú ďalšie.

V utorok sme priniesli informácie z dielne futbalistov FC Košice.

Ambiciózny druholigový nováčik takisto prežíva neľahké obdobie, ale situácia uňho zatiaľ nie je obzvlášť kritická.

„Nechceme ísť cestou, že budeme striktne hovoriť o krátení platov,“ uviedol pre Korzár prezident klubu Dušan Trnka.

Nevylúčil, že k určitým škrtom dôjde, hráči i tréneri ale majú zatiaľ všetko vyplatené v plnej výške.

Košičania veria v pomoc vládneho balíčka ekonomických opatrení pre obdobie súčasnej krízy.

Zisťovali sme, aká je momentálna situácia u ďalších troch východoslovenských zástupcov momentálne pozastaveného ročníka II. futbalovej ligy.

To znamená v Poprade, Bardejove a Trebišove.

Plánujú sa zachovať solidárne

Pod Tatrami, kde sa malo v najbližších mesiacoch bojovať o fortunaligovú miestenku, majú zatiaľ čistý stôl.

V Poprade zatiaľ platy neznižujú. (zdroj: FB FK Poprad)

„FK Poprad sa určite nechce zachovať tak, ako niektoré kluby, ktoré k tomu pristupujú radikálne. V tejto chvíli ešte ani nie je isté, či súťaž bude pokračovať alebo nie, čím by sa narušil priebeh druhej ligy,“ povedal nám komunikačný manažér FK Poprad Richard Hudeček.

K finančným záležitostiam poznamenal: „Klub sa chce zachovať solidárne voči zamestnancom, hráčom, trénerom i realizačným tímom. Veci ako znižovanie platov či výpovede u nás zatiaľ nie sú aktuálnou témou. Situácia sa vyvíja, nikto nevie povedať, čo bude o mesiac, ale fungujeme v štandardnom režime. Vyplatené je všetko a tak by to malo byť aj naďalej.“

Hoci definitívny ortieľ ohľadom pokračovania druholigovej sezóny ešte nepadol, v Poprade v tom majú jasno.

„Myslíme si, že hrať sa už určite nebude. Nedávalo by to ani zmysel, keďže nižšie súťaže počnúc treťou ligou sú zrušené a nik by nemohol postúpiť, čím by bola narušená regulárnosť. Budeme radi, ak vôbec nový ročník odštartuje v pôvodnom termíne,“ tlmočil nám Hudeček postoj vedenia popradského klubu.

Soroka: Keď nemám, skadiaľ mám dať?

Bardejov sa v uplynulých dňoch dostal na pretras po tom, čo svetlo sveta uzrel e-mail, v ktorom prezident Partizána Stanislav Soroka odporúčal hráčom prihlásiť sa na úrad práce.