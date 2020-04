Pri Bartošovciach narazil vlak do auta. Posádka dacie je ľahko zranená

Dychová skúška vodičov bola negatívna.

2. apr 2020 o 10:40 Daniela Marcinová

BARTOŠOVCE. Ľahké zranenia utrpel 47-ročný vodič Dacie Sandero i jeho spolujazdkyňa pri stredajšej zrážke s vlakom, ku ktorej došlo v obci Bartošovce (okres Bardejov) okolo 7.00 hod.

Podľa prešovského krajského hovorcu Igora Pavlika šlo o osobný vlak smerujúci z Bardejova do Prešova.

Medzi cestujúcimi sa nikto nezranil.

„K dopravnej nehode došlo na jednokoľajovom nechránenom železničnom priecestí a to tak, že vodič osobného motorového vozidla aj napriek tomu, že vlakvedúci pred príchodom k priecestiu opakovane použil varovný signál v podobe trúbenia, vošiel so svojím vozidlom na koľajisko, kde došlo k zachyteniu vozidla vlakom, následkom čoho vozidlo odhodilo do priekopy,“ opísal hovorca priebeh nehody.

Predbežná škoda na vozidle bola vyčíslená na 3 500 eur.

Rušňovodič aj vodič z Bartošoviec boli podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom.