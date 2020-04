Prešovčanka v New Yorku: Koronavírus mi vzal prácu

Sylvia Novotny Zavacká žije v USA už dvadsať rokov.

3. apr 2020 o 0:00 Róbert Bejda

NEW YORK CITY/PREŠOV. Vo svete je v súčasnosti niekoľko ohnísk nákazy, ktorá nekompromisne kosí ľudí bez rozdielu veku.

Hoci Covid-19 najprv v USA nechceli brať vážne, najnovšie je najviac nakazených na celom svete práve tam. A narastá aj počet obetí.

V tomto ekonomicky najrozvinutejšom štáte sveta sa pandémia najviac zahryzla do mesta New York (NYC).

Denne tam pribúdajú tisíce pozitívnych testov a stúpajúcu krivku má aj úmrtnosť.

A práve v tomto meste sa snaží vírusu odolať pôvodom Prešovčanka Sylvia Novotny Zavacká s rodinou.

Pracovala ako fyzioterapeutka

Ako nám napísala, v USA žije už viac ako 20 rokov.

„Pracovala som ako fyzioterapeutka. Zamestnaná som bola na klinike, ktorá sa nachádza na preľudnenom dolnom Manhattane. A raz týždenne pracujem aj ako učiteľka slovenského jazyka v našom Kultúrnom stredisku v Astorii v časti Queens. Tu aj momentálne bývam s manželom a dvoma dospievajúcimi deťmi," predstavila sa Sylvia.

Manžel je tiež pôvodom Prešovčan, v USA pracuje ako správca a manažér budov.

Sylvia do práce denne dochádzala metrom. V ňom sa premiestňovala so stovkami spolucestujúcich a odhadom približne 50 pacientmi.

Objednala si masky

„Prvé správy o koronavíruse a rýchlom náraste nakazených v čínskom meste Wu-Chan a riziku prenosu po celom svete som začala vnímať asi v strede februára. Vtedy v televízii začali o tejto pandémii viac informovať. S kolegami sme sa už začínali rozprávať o potrebných opatreniach, ak by sa vírus dostal do USA, čo bola len otázka času. Na podnet jednej známej som si vtedy objednala z Amazonu masky N 95 za ešte normálnu cenu. A to som si vtedy myslela, že to určite preháňam," vracia sa Exprešovčanka o pár týždňov dozadu.