Hektický návrat Prešovčanov zo zahraničia: Cítili sme sa ako utečenci

Celá rodina bude spolu na Veľkú noc.

4. apr 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Komplikovanú a hektickú cestu domov z Ameriky cez Poľsko zažila rodina Juricovcov z Prešova.

Sedemnásťročná Žofia Juricová bola na ročnom študijnom pobyte v Spojených štátoch amerických.

V štáte New Jersey ju počas jej jarných prázdnin boli navštíviť rodičia s mladšou sestrou.

Rodinný výlet do Ameriky

Na sedemnásťdňový výlet sa dlho pripravovali.

Mala to byť príjemná rodinná udalosť, zakúpené mali spiatočné letenky, ktoré im boli nanič, celý výlet boli nútení skrátiť.

Napokon sa všetci dostali na Slovensko, hoci spolu budú až na Veľkú noc.

No poďme poporiadku…

„Mali sme to dosť hektické. Dcéra bola na študijnom pobyte, ktorý sa skončil predčasne. Mali sme dlhodobo plánovanú návštevu v čase jej jarných prázdnin. Navštívili sme ju priamo v štáte New Jersey. Náš spiatočný let, ktorý bol plánovaný na neskôr, bol zrušený. Museli sme si zakúpiť let nový. Bolo ich každým dňom menej a menej. Našli sme let cez poľské aerolínie,“ opisuje strastiplnú cestu hlava rodiny Martin Jurica.

Poľsko ešte v tom čase nemalo úplne uzavreté hranice.