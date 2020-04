Župan Majerský varuje pred blackoutom, mohol by ohroziť mnoho rodín

Kritizuje premiéra pre formu komunikácie. Prijal by, aby bola pozitívnejšia.

3. apr 2020 o 11:46 TASR

PREŠOV, BRATISLAVA. Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský (KDH) varuje pred možným scenárom tzv. blackoutu, ktorý by mohol v PSK ohroziť fungovanie mnohých rodín.

Informoval o tom hovorca KDH Stano Župa.

„Nikto z nás nebol pripravený na hrozbu takých rozmerov, ako je Covid-19, a vláda to má dnes extrémne ťažké. Musíme však mať na pamäti aj fatálne ekonomické škody, ktoré môžu nepredstaviteľne ohroziť fungovanie mnohých rodín, na čo sa v Prešovskom kraji s najvyššou nezamestnanosťou pozeráme o to citlivejšie a s veľkým apelom na zodpovednosť," uviedol predseda PSK.

Majerský: Chýba upokojenie situácie

Majerský zároveň oceňuje vysoké nasadenie a snahu o rýchle konanie zo strany vlády pri boji s novým koronavírusom, chýba mu však pozitívna komunikácia a nadhľad najmä pri avizovaní možného blackoutu.

„Premiérovi Matovičovi nemôžeme uprieť maximálnu snahu riešiť situáciu a eliminovať negatívne dôsledky. Naplno tiež pracuje krízový štáb. Čo však v celej diskusii chýba, je najmä upokojenie situácie, pozitívna komunikácia a napriek ťaživosti krízy nadhľad nad vecou," uviedol Majerský.

Neustále čiastkové vypúšťanie scenárov bez dostatočnej diskusie nepôsobí podľa neho liečivo na psychické zdravie občanov.

Blackout

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v stredu predstavil návrh na „vypnutie Slovenska" počas niekoľkých týždňov.

Na minimum by sa podľa neho znížila mobilita ľudí, dodržiavala by sa vojenská disciplína a fungovalo by vojenské zásobovanie.

Takýto dočasný stav by podľa neho umožnil čo najrýchlejšie naštartovať ekonomiku, ktorá za súčasnej situácie bude dlhodobo trpieť.

Jeho návrh kritizovali viacerí členovia vládnej koalície.