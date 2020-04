Bardejovčanka na Floride: V USA sa očakáva do 240-tisíc úmrtí

Z obavy pred pandémiou sa zásobila toaletným papierom aj Paralenom.

7. apr 2020 o 0:00 Róbert Bejda

FLORIDA/BARDEJOV. Vo svete je v súčasnosti niekoľko ohnísk nákazy, ktorá si vyberá obete bez rozdielu veku. Jedným z nich sú Spojené štáty americké.

Hoci tam Covid-19 najprv nechceli brať vážne, najnovšie je najviac nakazených práve tam. A každým dňom narastá aj počet obetí.

Na slnečnej Floride sa pandémiu snaží prežiť pôvodom Bardejovčanka Adriana.

Vyhlásili krízu

Adriana pricestovala do USA pracovne vo februári 2007 so spoločnosťou, v ktorej v tom čase pracovala. Necelý rok bola v San Franciscu, potom dlhší čas žila v New York City. Koncom roka 2019 sa presťahovala na Floridu.

Podľa Adriany sa v USA začalo hovoriť o koronavíruse a nebezpečenstve nákazy až v druhej polovici januára.

„Prvý známy prípad Covid-19 v USA bol potvrdený 20. januára u 35-ročného muža, ktorý sa pred piatimi dňami vrátil z Wu-chanu v Číne. Pracovná skupina Bieleho domu pre koronavírus bola zriadená 29. januára. O dva dni neskôr vyhlásila Trumpova správa krízu v oblasti verejného zdravia a oznámila obmedzenia týkajúce sa cestujúcich prichádzajúcich z Číny," spomína Bardejovčanka.

Prísne kritériá testovania

Spojené štáty začali s testovaním veľmi pomaly.

„Kritériá pre testovanie boli priam nemožné. Horúčky, kašeľ a pricestovanie z Wu-chanu. Samozrejme, kto bol vo Wu-chane, mal koronavírus na 100 percent. Nikto iný nemal šancu sa otestovať. Veľa ľudí o tom písalo na sociálnych sieťach. Až 29. februára bolo verejným zdravotníckym agentúram, nemocniciam a súkromným spoločnostiam povolené vyvíjať a vykonávať testy. Potom od polovice marca až do 25. marca otestovali najmenej 418-tisíc ľudí. A následne ďalšie desaťtisíce."

Od 19. marca ministerstvo zahraničných vecí odporučilo občanom USA vyhnúť sa všetkým medzinárodným cestám. Vláda USA neodporúčala zhromažďovanie viac ako 10 ľudí.

Reakcie štátov a miest na možné ohnisko nákazy zahŕňali zákazy a zrušenia veľkých zhromaždení, zatvorenie škôl a iných vzdelávacích inštitúcií, zrušenie obchodných prehliadok, hudobných festivalov a zrušenie či pozastavenie športových podujatí a líg.

Kritizujú guvernérov

Od polovice marca sa testuje intenzívnejšie a v mestách zavádzajú Drive-in testovacie centrá. Sú schválené nové testy a výsledok je do piatich minút. Od 1. apríla sa testy rozosielajú na pohotovosti.

„Vo veľkých mestách, kde je vysoký počet obyvateľstva, počty nakazených stúpajú. Kde žijem ja, to nie je až také zlé. Vládne skôr nespokojnosť, že vláda nezačala s prípravou skôr. Veľa guvernérov je kritizovaných za to, že v posledných rokoch neinvestovali viac peňazí na prípravu pre prípad pandémie."

Opatrenia pre prichádzajúcich

Florida začala týždňové jarné prázdniny 16. marca a odvtedy sa školy uzavreli. Hoci počas prázdnin boli varovaní pred Covidom-19 plné médiá a platil zákaz zhromažďovania, pláže na Floride boli preplnené. Preto bola v médiách kritizovaná a 20. marca sa pláže uzavreli.

Guvernér Ron DeSantis neskôr nariadil návštevníkom prilietajúcim z oblastí New York, Connecticut a New Jersey, aby šli na 14 dní do karantény. A aby každý, kto tam posledné tri týždne bol, sa na 14 dní izoloval. A tiež aby oznámil každému, s kým bol v kontakte, že tam nedávno cestoval. Okrem toho bolo každému nad 65 rokov nariadené „zostať doma" počas nasledujúcich 14 dní, aby sa minimalizovalo potenciálne šírenie koronavírusu.

„Opatrenia sa začali sprísňovať v polovici marca, ako pribúdali pozitívne testovaní. Veľa ľudí odchádzalo z NYC alebo z iných častí USA a smerovali na Floridu. Na trase z Louisiany, kde sa vstupuje do štátu na medzištátnej diaľnici 10 a 95, ktorou mnohí z oblasti NYC cestujú na juh, sa zaviedli kontrolné body. Od ľudí sa vyžaduje, aby deklarovali, odkiaľ cestujú, a ich mená a adresy sa zaznamenajú. Sú upozorňovaní, aby sa 14 dní po príchode na Floridu izolovali, lebo riskujú, že strávia 60 dní vo väzení."

Pribúdajú nezamestnaní

Veľké obavy vyvoláva aj rastúca nezamestnanosť.

V týždni, ktorý sa končil 21. marca, podalo rekordných 3,3 milióna Američanov žiadosti o dávky v nezamestnanosti.

„V ďalšom týždni sa očakávalo ďalších vyše 2,6 milióna nezamestnaných, no napokon ich bolo 6,6 milióna. Posledné tri týždne sa vyznačujú jedným z najničivejších období v histórii amerického trhu práce, pretože prvotné nároky na dávky v nezamestnanosti od začiatku marca vzrástli o viac ako tritisíc percent. Prieskum ukázal až 66,8 milióna pracovníkov v 'zamestnaniach s vysokým rizikom prepúšťania'. Sú to predaj, výroba, príprava potravín a služby. Ďalší výskum tiež identifikoval 27,3 milióna ľudí pracujúcich na pracovných miestach, ako sú holičstvá, stylisti, sprievodcovia leteckých spoločností a služby stravovania a nápojov."

Ak by nezamestnanosť dosiahla minimálne 25 percent, presiahla by vrchol Veľkej hospodárskej krízy, ktorý bol 24,9 percenta.

Nájazdy na obchody

Obavy z pandémie sa prejavovali aj v obchodoch. Ľudia ich vzali útokom.