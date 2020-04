Srbskí futbalisti zostali v Giraltovciach, domov ísť nemôžu

Radovanovič i Markovič bývajú na štadióne a ďakujú klubu.

6. apr 2020 o 0:00 Daniel Dedina

GIRALTOVCE. Mnohé krajiny majú dnes svoje hranice z dôvodu pandémie koronavírusu zatvorené.

Niektorí športovci boli nútení svoje prípravy či súťaže prerušiť a vrátiť sa do vlasti, iní zostali v krajinách, kde pôsobia.

To je aj prípad dvoch srbských futbalistov, ktorí mali byť na jar lídrami giraltovskej snahy o záchranu v III. lige Východ.

Hoci v sezóne sa už po rozhodnutí o jej zrušení pokračovať nebude, obaja sa aj v týchto dňoch zdržiavajú v štvortisícovom mestečku v Svidníckom okrese.

V kontakte je s rodinou i kamarátmi

„Momentálna situácia nie je dobrá, celý svet ma problém s Covid-19. Nielen my v Giraltovciach, ale aj ďalší naši krajania, ktorí sa nachádzajú na Slovensku, museli zostať. Náš štát zavrel hranice kvôli veľkému počtu nakazených v krátkom čase, navyše každým dňom to rastie. Uvidíme, kedy sa to dostane pod kontrolu, dúfam že čoskoro. V tejto chvíli je to ale, bohužiaľ, tak,“ povedal pre Korzár Predrag Radovanovič, známy z pôsobenia v Humennom i FC Košice.

Košickému tímu vlani pomohol k postupu z tretej ligy a na jeseň si v jeho drese pripísal 11 druholigových štartov.

Kým u nás platí, že Slováci sa zo zahraničia domov vrátiť môžu, musia však absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu, Srbi zavreli hranice úplne.

„Je to tak, nemôže sa do krajiny vojsť, ani ju opustiť,“ potvrdil Radovanovič, ktorý do svojich 22 rokov žil v Obrenovaci, ktorý je súčasťou Belehradu. Následne sa presťahoval do Srbobranu.

„V kontakte som najčastejšie s bratom a mamou, skoro každý deň. Píšem si aj s kamarátmi alebo si zavoláme cez videohovor,“ priblížil svoje súčasné spojenie s domovinou.

Tréning, play station, knihy a filmy

Giraltovce sa pred touto sezónou stali farmárskym tímom FC Košice.