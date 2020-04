Prešovská župa rozdá zdravotníkom tisícky ochranných pomôcok

Stále je ich akútny nedostatok.

6. apr 2020 o 16:24 SITA

PREŠOV. Prešovský samosprávny kraj (PSK) v týchto dňoch začína s distribúciou ochranných prostriedkov pre ambulantných lekárov a poskytovateľov zdravotníckych služieb.

Župa ich v závere uplynulého týždňa prevzala v rámci druhej dodávky zo Správy štátnych hmotných rezerv SR.

Respirátory s nižšími parmetrami

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, pre kraj štát vyčlenil 300-tisíc chirurgických rúšok, 100-tisíc chirurgických rukavíc, osemtisíc respirátorov, 120 okuliarov a 600 ochranných jednorazových oblekov.

Hoci pre zdravotníkov bola avizovaná dodávka respirátorov FFP3, dodané boli napokon respirátory s parametrami FFP2, respektíve KN95 bez výdychového filtra.

„Táto skutočnosť nás mrzí. Upozornili sme kompetentných opätovne na to, že naše požiadavky sú podstatne vyššie. Nateraz sme radi, že môžeme ochrannými prostriedkami aspoň čiastočne vybaviť predovšetkým zdravotníkov, bez ktorých by nebolo možné situáciu s novým koronavírusom zvládnuť. Prvá línia musí byť funkčná, urobíme všetko pre to, aby to tak bolo, preto akúkoľvek pomoc vítame,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský (KDH).

Stále ich nie je dosť

Po dohode s krajským lekárom a predsedom regionálnej lekárskej komory zo štátnej dodávky dostanú najviac pomôcok všeobecní lekári pre dospelých a tiež pre deti a dorast, ambulancie pohotovostnej služby pre dospelých a pre deti a dorast a zubnolekárske pohotovostné služby.

O niečo menej pôjde do špecializovaných ambulancií a ujde sa aj agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domom ošetrovateľskej starostlivosti, dopravným zdravotným službám a záchranným zdravotným službám.

„V prvej dodávke od štátu bolo zásob tak málo, že keď sme chceli dať niečo každému, museli sme otvárať balenia a balíčkovať kusy. Teraz je zásob viac, ale opäť to nie je množstvo, ktoré by pokrylo skutočné požiadavky našich zdravotníkov v kraji. Máme neoficiálny prísľub, že ďalšie ochranné prostriedky budú prichádzať v dvojtýždňových intervaloch, tak budeme veriť, že do prvotne chaotického procesu zásobovania sa začína zavádzať funkčný systém,“ dodal Majerský.

Pomoc pre zariadenia sociálnych služieb

So samotnou distribúciou osobných ochranných pracovných prostriedkov chce župa začať už začiatkom tohto týždňa.

„Momentálne aktualizujeme zoznamy lekárov, ktorí sú prítomní v ambulanciách a dohadujeme výdajné miesta v okresoch – v nemocniciach, mestských úradoch či v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Ambulantných poskytovateľov a ďalších prijímateľov budeme o mieste, dátume a čase, kde si v okrese môžu pomôcky vyzdvihnúť, informovať bezodkladne mailom,“ doplnila vedúca odboru zdravotníctva Lýdia Budziňáková s tým, že informácie budú zverejnené aj na internetovej stránke PSK.

Správa štátnych hmotných rezerv SR dodala kraju aj ochranné pomôcky pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Krajská samospráva si prevzala 150 litrov dezinfekcie, 15 200 chirurgických masiek, 7500 kusov chirurgických rukavíc, ale aj ochranné obleky a ochranné okuliare.

Aj z vlastných zdrojov

Ako dodala Jeleňová, PSK sa pri zabezpečovaní ochranných pracovných prostriedkov nespolieha len na štát a viaceré dodávky riešil aj vo vlastnej réžii. V uplynulých dňoch vybavil ochrannými prostriedkami zamestnancov zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti župy aj ich prijímateľov.

Ochranné prostriedky župa doteraz kúpila a distribuovala aj pre Fakultnú nemocnicu v Prešove, Ľubovniansku nemocnicu, Záchrannú službu v Košiciach a pre ambulantných lekárov v rizikových oblastiach kraja.

V tomto týždni očakáva ďalšiu dodávku ochranných pomôcok, ktoré chce rozdeliť prioritne medzi zdravotnícky personál v nemocniciach.