Prešovčan pozitívne testovaný na Covid-19: Snažím sa hlavne neprísť o rozum

8. apr 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Jedným z ľudí, ktorých zasiahol koronavírus, je aj 35-ročný Prešovčan Matúš.

Po návrate z Holandska, kde pracuje, bol v štrnásťdňovej domácej karanténe, následne mal pozitívny test na Covid-19.

Momentálne sa druhý týždeň nachádza v domácej izolácii.

Matúš odpovedal na otázky čitateľov Korzára.

Ako prebieha liečba?

- V mojom prípade liečba prebieha prírodne v domácom prostredí, takzvane nechať organizmus, aby sa s tým popasoval sám, keďže v momentálnom štádiu na to nie sú účinné lieky. Našťastie som mal len ľahký priebeh, kedy som ani raz nezaregistroval zvýšenú teplotu, ťažkosti s dýchaním alebo iné závažné problémy spojené s týmto vírusom.

Liečite sa aj na nejaké iné diagnózy, napríklad na alergiu, astmu?

- Nie, nemám žiadne iné diagnózy, o ktorých by som vedel. Netreba hlavne zabúdať, že vírus reaguje na každého zvlášť. Dokonca ťažký priebeh mali športovci a ľudia inak úplne zdraví, čo mňa osobne dosť prekvapilo.

Aké boli prvé príznaky?

- Zaznamenal som len nádchu, ktorá nie je pre marec nijako nezvyčajná. Horšie to bolo so stratou čuchu a chuti v ústach. Vedel som, že niečo nie je v poriadku, lebo takýto stav som nikdy nemal. Obával som sa, že mi zlyháva nejaký orgán v tele, ale snažil som sa zbytočne nestresovať. Podotýkam, že išlo o stratu chuti v ústach, nie stratu chuti do jedla. Jedlo v ústach prvé dni malo…, no nie, nemalo žiadnu chuť. Taktiež som na jazyku pociťoval zvláštnu chuť, hlavne poobede. Prvý týždeň, čo som bol v izolácii, sa strata čuchu a chuti v ústach ešte nespájala s Covidom-19. Informácie sa objavili až na druhý týždeň, keď sa mi mala končiť zákonom stanovená 14-dňová domáca karanténa a bolo mi odporúčané testovanie na Covid-19.

Ako dlho trvá jedno vyliečenie?

- V momentálnom štádiu ešte nie som vyliečený. Túto stredu (8. apríla) idem na ďalší výter, kde predpokladám negatívne výsledky. Lenže pacient, ktorý bol pozitívne testovaný na Covid-19, musí mať dvakrát negatívne výsledky a až potom sa bude považovaný za vyliečeného.

Bojíte sa, že ochoriete na Covid-19 znova?

- Ako sa to vezme, bojím sa skôr opätovnej domácej izolácie. Byť mesiac zamknutý doma nie je žiadna sranda. Netvrdím, že sa to nedá zvládnuť pri dnešnej dobe internetu, streamovacích služieb a podobne. Ale nemôcť ísť vonku na čerstvý vzduch je dosť ťažké na psychiku. Síce viem, že vonku to bude vyzerať ináč v porovnaní s tým, na čo som zvyknutý. Veľa vecí ma v živote nepoložilo na kolená a nemyslím si, že to bude práve tento vírus. Či som, alebo nie som imúnny? Podľa mňa by som mohol byť imúnny voči určitému druhu, lebo osobne si myslím, že vo svete kolujú rôzne mutácie. K tomu by sa museli vyjadriť lekári.

Kedy budete môcť „normálne“ fungovať?

- Veľmi dobrá otázka, keďže väčšina ľudí funguje momentálne v obmedzenom režime, či už majú Covid-19 alebo nie. Dalo by sa aj povedať, že poniektorí ľudia to mohli prekonať bez toho, aby o tom vedeli. Pokiaľ myslíte pod normálnym fungovaním návrat naspäť do práce, bude to podľa mňa dlhá cesta. Moje zamestnanie si vyžaduje cestovanie. Každý mesiac som cestoval do Holandska pracovne. Pri momentálnej situácii, kedy máme obmedzené alebo až zrušené lety a pri alternatívnej doprave autom, kde by ma pri prvých hraniciach otočili naspäť na Slovensko, naozaj netuším, kedy sa vrátim do normálu.

Viete, kde ste sa mohli nakaziť? Na pražskej hlavnej stanici po prílete z Amsterdamu?

- Ľahšia otázka by nebola? Mohlo sa to stať hocikde na mojej ceste domov na Slovensko. Nehovoriac o tom, že sa to prenáša kvapôčkami. Niekde som sa stretol s tým, že ľudia si mysleli, že celý Regiojet som mohol nakaziť. Moja otázka by bola - čo ak som to chytil práve z vlaku? O tomto by sa dalo diskutovať donekonečna a na konci by sme aj tak k ničomu nedospeli. Moja odpoveď k tejto otázke je, že úprimne neviem, kde som sa mohol nakaziť.

Čo hovoríte na snahu pritvrdzovať opatrenia proti koronavírusu? Premiér dokonca istý čas zvažoval vypnutie krajiny.

- Myslím si, že to vypnutie krajiny by najviac ublížilo ekonomike, ktorá už momentálne trpí tak či tak. K počtu nakazených by som povedal, že sme na tom veľmi dobre, ak to porovnám napríklad s Holandskom, ktorý zvolil „intelligent lockdown“ a pri ich číslach to berú podľa mňa na ľahkú váhu. Momentálne opatrenia, ktoré máme na Slovensku, fungujú správne a verím, že spolu to zvládneme. Lebo my a naša zodpovednosť, ako sa k tomu postavíme, je najdôležitejší faktor, aby sme sa z toho dostali čím skôr.

Čím sa zaoberáte počas vašej izolácie v domácej karanténe?

- Snažím sa hlavne nestratiť rozum. Prvé týždne som sledoval situáciu u nás a vo svete, ale popravde, časom vám už z toho príde zle. Momentálne to sledujem len na internete. Večerné správy už vynechávam, lebo aj naša vláda všetko mení na nasledujúci deň. Nezávidím im tú situáciu. Viem, že to nemajú ľahké a robia všetko pre to, aby ochránili obyvateľov Slovenskej republiky a zastavili šírenie vírusu. Momentálne po dopísaní odpovedí pre Korzár si idem navariť, čo zoberie trošku času. Potom sa vrhnem na riady, popracem kuchyňu, aby som si okolo 16.00 spokojne vypil kávu. Obvolám rodinu, že čo majú nového, a ani sa nenazdám a už je večer.

Matúšove záverečné slová...

- Týmto by som chcel pozdraviť ľudí, ktorí stoja pri mne a podporujú ma v týchto chvíľach. Či už je to moja mamina, ktorá mi robí väčšie nákupy, moja sestra Martina s rodinou, ktorá ma oboznamuje so situáciou na Liptove. Mirka, Patrik, Braňo, Zuzana, Soňa, Beáta... a veľa ďalších. Veľké ďakujem. Čitateľom by som zaželal veľa energie v týchto ťažších chvíľach. Správajte sa zodpovedne, lebo je to na nás, kedy sa z toho zlého sna zobudíme a vrátime sa späť do našich životov pred pandémiou.

