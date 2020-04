Pri ventilátoroch budú musieť asistovať aj lekári z iných oddelení

Očakávajú výpadok 20 percent personálu.

8. apr 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Významný nárast pacientov na Covid-19 pribudne podľa odborníkov po 15. máji.

V čase najväčšieho nárastu, ktorý sa očakáva začiatkom júla, bude potrebných 10-tisíc lôžok v nemocniciach a okolo 1000 až 1500 ventilátorov.

Povedal to Marián Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska a riaditeľ Nemocnice s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove, po rokovaní riaditeľov nemocníc s vedením Prešovského samosprávneho kraja.

„Máme tu časové intervaly a máme čas do polovice mája na to, aby sme na to pripravili nemocnice,“ zdôraznil.

V prípade, že sa bude koronavírus šíriť doterajším tempom a štát dokúpi ventilátory, mohol by tento počet postačovať.

Je tu ale otázka vyškolenia lekárskeho personálu, keďže pľúcne ventilátory sú pomerne náročné mechanizmy.

Nedostatok kvalifikovaného personálu

Na tento problém poukázala napríklad anestéziologička Ľubomíra Romanová z prešovskej nemocnice na svojom blogu.

„Všetkým sa podsunula predstava jednoduchého manuálu a zázraku na počkanie. Avšak ani časť zdravotníckych pracovníkov netuší, o akú sofistikovanú záležitosť ide, preto majú odvahu a ambíciu naučiť sa obsluhovať ventilátor a zachrániť choré pľúca,“ píše Romanová.

„Tvorcovia viachladinového ventilátora vedia, že aplikovať umelú ventiláciu nie je ako postláčať gombíky na automatickej práčke, pustiť krátky program a vírus sa z pľúc vyperie. Tvorcovia vedia, že to nie je to isté, ako sadnúť do auta, viezť sa a sledovať dopravné značky, ktoré nás dovezú k cieľu zdravie. Tvorcovia ventilátora tušia aj to, že to nie je ideálny prístroj pre vojnové časy. Mimoriadna doba si žiada mimoriadne činy a mimoriadnych ľudí. Slovenský ventilátor je vynikajúca vec. Avšak, práca s umelou ventiláciou s týmto prístrojom (a je to tvorivá práca) si vyžaduje čas, veľa skúseností s chorými pľúcami, rozsiahle vedomosti o tom, čo môže umelá ventilácia spôsobiť, ako môže zachrániť aj zabiť.“

Stratifikácia nemocníc pre Covid-19 je nutnosť

Ako sú teda nemocnice na Slovensku personálne pripravené na liečenie pacientov na Covid-149 pomocou pľúcnych ventilátorov?