Vedec Pavol Čekan opisuje nový účinný test na Covid-19. Bude o pár dní

Prežijeme to a bude dobre, odkazuje.

9. apr 2020 o 10:18 Michal Frank

PREŠOV. Biochemik z Prešova Pavol Čekan sa podieľa na výskume nového testu na Covid-19.

Je jednou z kľúčových postáv medzinárodnej skupiny vedcov, ktorá sa pustila do boja s koronavírusom.

Tento vedec, ktorého Prešovčania poznajú aj z tribún protestných zhromaždení, sa v prvom rade venuje výskumu diagnostiky rakoviny prsníka.

Tento výskum musel ísť bokom, koronavírus má v súčasnej dobe prednosť.

Do dvoch týždňov by malo byť hotových stotisíc účinných testov na Covid-19, ktoré vedci bezplatne venujú Slovenskej republike.

Pavol Čekan poskytol rozhovor denníku Korzár.

Hovorili sme aj o tom, o aký test ide, či bude počet testov dostatočný, ako sa vedci prispôsobujú časovému tlaku či o predpokladanom konci pandémie.

Ste súčasťou vedeckého tímu, resp. spojenia vedeckých tímov, ktoré ponúkajú nový test na koronavírus. Aká je vaša úloha v tomto projekte?

„Testovanie na SARS-Cov-2 sa skladá z troch častí. Prvý je výter, potom je potrebná izolácia virálnej RNA, keďže tento koronavírus je RNA vírus. Posledný krok je real-time RT-PCR, ktorá je dôležitá pre detekciu koronavírusu a je to najdôležitejší krok, aby sme vedeli povedať, kto je Covid-19 pozitívny a kto negatívny. Na to, aby tento PCR test bol špecifický pre SARS-CoV-2, sú najdôležitejšie prímery a próby, čo sú modifikované syntetické DNA, ktoré sú nadizajnované, aby boli špecifické pre tento koronavírus. A práve tie prímery, próby a pozitívnu kontrolu sme vyvinuli a vyrobili my v MultiplexDX.

Kto každý sa na výskume podieľa? Koľko vedeckých tímov a z akých krajín?

„Na validácii PCR testu sa podieľa vedecká skupina Dr. Klempu z BMC SAV a vedecká skupina Dr. Szemesa z Vedeckého parku UK. Je to v komplet v réžii slovenskej vedy.“

Venovali ste sa výskumu diagnostiky rakoviny. Ako je na tom tento výskum? Išlo všetko bokom pre pandémiu koronavírusu a váš vedecký tím sa pustil, spolu s ďalšími, do vývoja testov na Covid-19? Alebo to bolo inak?

„Žiaľ, validácia nášho diagnostického testu pre rakovinu prsníka teraz stojí. Avšak čoskoro musíme začať pracovať aj na tom.“

Správy o tom, že sa chystá niečo veľké v tomto zmysle, presakovali už pred týždňom. Prečo s tým boli také ťažkosti?