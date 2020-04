Volebný systém je dedičstvom Mečiara, neodráža pozíciu regiónov

Čo by prinieslo rozbitie jednotného obvodu.

15. apr 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Keď v roku 1998 prijala vtedajšia vládna moc nový volebný zákon, opozícia ho podrobila paľbe kritiky, že ho ušila na mieru Vladimírovi Mečiarovi.

Po voľbách sa Mečiar porúčal, dovtedajšia opozícia získala ústavnú väčšinu a zákon zmenila. No jeho hlavnú časť ponechala.

Kým do roku 1998 bolo Slovensko rozdelené na štyri volebné obvody (západ, východ, stred plus Bratislava), od „Mečiarovej“ novely je jednotným volebným obvodom. Na to už nikto nesiahol.

Viacerí odborníci tento jav kritizujú. V parlamente je nepomer medzi hlavným mestom a regiónmi, veď aj po posledných voľbách nemajú v NR SR len z Prešovského kraja žiadne zastúpenie okresy Bardejov, Svidník, Medzilaborce a Snina. O maďarskej menšine nehovoriac.

Mnohí poslanci sa do parlamentu môžu dostať vďaka vysokému miestu na kandidátke, čo podľa odborníkov napomáha partokracii.

Politológ: Uprednostňujú dvíhačov rúk

„Často tam kandidujú takí, ktorí síce pochádzajú z regiónov, ale majú v nich minimálne ukotvenie. Neboli by schopní uspieť ani v regionálnych či komunálnych voľbách a do parlamentu sa dostanú ľudia, ktorí v ňom za štyri roky nepovedia pomaly ani slovo. Sú tam preto, že ich nemá kto odkontrolovať, sú to dobrí dvíhači rúk a s regiónom ich nič nespája,“ hovorí politológ Tomáš Koziak, rektor Vysokej školy politických vied v Kutnej Hore.

Regionálnou politikou sa zaoberá už roky. Pripúšťa, že zmena volebného zákona nie je pre politikov téma, hoci „doba je zrelá na zmenu“.

Preto si myslí, že keď sa „búcha na dvere“, možno sa otvoria.

„Istá šanca tu je. Pred voľbami boli všetky politické strany, okrem SaS, k tejto téme minimálne otvorené.“