Pre Španielov šila rúška na detskom stroji aj päťročná Liana

Pomohla i 88-ročná pani.

13. apr 2020 o 0:00 Michal Ivan

So šitím rúšok pre Španielov pomáhala aj 5-ročná Liana. (Zdroj: Alena Frajkorová)

PREŠOV, VEĽKÝ ŠARIŠ. Saleziáni zorganizovali na Slovensku zbierku, aby pomohli komunitám s ochrannými pomôckami.

Ľudia z Prešova, Veľkého Šariša a okolia sa ihneď pustili do práce a začali šiť rúška.

Na žiadosť o pomoc zareagovali ihneď

Na začiatku príbehu bol mail od slovenských saleziánov, ktorí chceli pomôcť komunitám v Španielsku, kde je situácia veľmi vážna.

Na žiadosť ihneď zareagovala aj Katarína Pirohová z Veľkého Šariša, ktorá na sociálnej sieti zverejnila zbierku.

„Žienky, ktoré šijete rúška - myslíte, že by ste vedeli nejaké darovať aj pre Španielsko? Saleziáni (rehoľa venujúca sa najmä mládeži - pozn. red.) robia v rámci Slovenska zbierku rúšok a budú posielať balík aj do Španielska. Je to tam katastrofálne a každá pomoc sa zíde. Viem, že už aj Česi tam posielali balíky. Pomôžeme?“ vyzývala na sociálnej sieti.

Reakcie začali prichádzať a zorganizovala sa tak skupina dobrovoľníkov, ktorá za týždeň dokázala ušiť vyše 500 rúšok.

„Behom pár minút som mala desiatky zdieľaní a začali sa ozývať aj pre mňa neznámi ľudia. Bolo úžasné, ako sa začali ľudia ihneď zapájať. Pripojili sa študentky, dôchodkyne – najstaršia mala 88 rokov, zdravotná sestra, učitelia, dokonca aj onkologická pacientka. Pripojili sa aj mamičky na materskej,“ povedala o vlne solidarity Pirohová.

Pomáhala aj malá Liana

Jednou z dobrovoľníčok bola Alena Frajkorová, ktorej pomáhala šikovná pomocníčka Liana.

„Ja som už predtým šila nejaké rúška pre sestričky v nemocnici, ale aj pre ľudí vo Veľkom Šariši. Mnoho ľudí si nemôže ušiť rúška, alebo si ich nemôže ani kúpiť, tak som sa začala zapájať do rôznych týchto aktivít. Ihneď som preto reagovala aj na výzvu, ktorú dala Katarína Pirohová. So šitím mi pomáhala aj moja slečna – Liana. Má päť rokov a tiež na svojom vlastnom detskom šijacom stroji ušila dve rúška,“ vychválila pomocníčku pani Alena.

Spolu tak už ušili 150 rúšok a 60 z nich venovali ako pomoc do Španielska.

Podobne sa pripojili aj ďalší dobrovoľníci, rúška by sa dali počítať v tisíckach.

„Mnohí sa možno cítime teraz bezradní a chceli by sme nejako pomôcť, ale nevieme možno, že ako. Viaceré ženy boli preto dokonca vďačné, že majú možnosť aspoň takto pomôcť,“ povedala o svojej skúsenosti Pirohová.