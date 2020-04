Tuptovi Krakov sadol. Všetko je super, futbal aj mesto, tvrdí

Reprezentant do 21 rokov má z Talianska informácie z prvej ruky.

11. apr 2020 o 0:00 Daniel Dedina

PREŠOV/KRAKOV. V tomto čase mali byť európske futbalové súťaže v plnom prúde.

Aj v Poľsku si mali tímy pripravovať čo najlepšiu pôdu pre úspešný finiš sezóny.

Výbornú formu preukazovala Wisla Krakov, ktorá po zimnej prestávke zo šiestich zápasov štyri vyhrala, dva remizovala a z podpalubia tabuľky sa driapala bližšie k elitnej osmičke.

Za výraznej asistencie slovenského reprezentanta do 21 rokov Ľubomíra Tuptu, ktorý sa po vystrábení zo zranenia a januárovom príchode na polročné hosťovanie z tímu účastníka talianskej Serie A Hellasu Verona čoraz výraznejšie hlásil o slovo.

Mohol ísť domov, rozhodol sa ostať

Aj v týchto dňoch, keď sa hrať nemôže, zostáva talentovaný útočník v krajine našich severných susedov. Z praktických dôvodov.

„Klub mi dal možnosť ísť domov. Musel by som však ísť do karantény a po návrate do Poľska znova. Strávil by som v nej takmer mesiac. Jasná vec, že by som bol rád s rodinou, ale aj po dohovore s ňou som sa rozhodol, že zostanem tu,“ priblížil Ľubomír Tupta v rozhovore pre Korzár svoj aktuálny status.

Jeho režim sa nevymyká zo zaužívaného futbalového štandardu týchto dní.

„Trénujem doma, dostali sme individuálne plány. Dva alebo trikrát do týždňa trénujeme aj spoločne celý tím cez video. Inak som tiež doma, nič sa teraz veľmi nedá robiť,“ poznamenal rodák z obce Jarovnice v okrese Sabinov.