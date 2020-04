Stál pri jeho reštarte. Abdul sa presadí aj v KHL, myslí si Tomko

Skúsený tréner sa nebráni pomoci pri oživení prešovského hokeja.

14. apr 2020 o 0:00 Daniel Dedina

PREŠOV. O tom, že aj zo slovenských ľadových plôch sa dá dostať do nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) najnovšie presviedča Jindřich Abdul.

So 62 bodmi (23 gólov a 39 asistencií) najproduktívnejší hráč Tipsport ligy si svojimi výkonmi vypýtal angažmán v Severstali Čerepovec.

Kým jeho produktivita v predčasne ukončenom ročníku mnohým vyrazila dych, niektorých hokejových odborníkov až tak neprekvapila.

Jedným z nich je Anton Tomko, ktorý Abdula viedol v sezóne 2016/17 v prvoligovom HC Prešov Penguins.

Bývalý mládežnícky reprezentant Česka, ktorého kariéra sa vinou zranení nevyvíjala v rodnej krajine podľa predstáv, zažil v metropole Šariša obdivuhodný reštart, s priemerom takmer dva body na zápas.

Následne si dve sezóny odkrútil v Poprade a v tej poslednej opäť bodovo explodoval, tentoraz už v Slovane Bratislava.

V debate s Antonom Tomkom sme oprášili jeho spomienky na pôsobenie Jindřicha Abdula v Prešove.

Ostrieľaný 56-ročný trénerský harcovník, ktorý trikrát priviedol svoj tím na slovenský klubový Olymp (1x Žilina, 2x Košice), sa okrem toho zamyslel nad budúcnosťou hokeja v jeho rodnom meste a prezradil, či už má vyriešenú tú svoju.

Po podpise zmluvy s Čerepovcom Jindřich Abdul spomenul, že na pôsobenie v Prešove nedá dopustiť. Ako ste na tohto hráča prišli?

„Dostali sme echo od manažéra, pretože sme chceli mužstvo posilniť a hľadali sme útočníkov. Trénovali sme ešte v PSK Aréne, keď prišiel Jindro Abdul a s kolegom Petrom Křemenom sme si hneď po prvom tréningu hovorili, že konečne k nám prišiel nejaký hokejista. To bolo okamžite vidieť na ľade. Korčuľovanie, práca s pukom, streľba. Od začiatku bol veľmi poctivý, nič si nezľahčoval a bolo vidieť, že sa chce presadiť. Boli sme radi, že máme útočníka, ktorý vie s pukom niečo urobiť.“

Do Prešova prišiel z rodného Vsetína, ktorý v tom čase pôsobil v tretej českej lige. Ako mládežník hrával v Sparte Praha, v Znojme okúsil EBEL ligu. Čo ste o ňom vedeli na začiatku?

„Nevedeli sme nič. Volal nám Peťo Pucher, že je to dobrý hráč, aby sme ho zobrali na skúšku na dva týždne. S tým, že potom sa rozhodneme. Od začiatku sme, ako som spomínal, videli, že niečo v ňom je. Šlo o dobrý somatotyp, nie príliš vysoký, s dobrými technickými zručnosťami. S manažérom sme sa rýchlo dohodli na tom, aby s ním podpísal zmluvu.“

Bola to poriadne bodonosná kúpa. V prešovských farbách si Abdul pripísal v základnej časti 42 bodov v 23 zápasoch, v play-off pridal v siedmich stretnutiach ďalších trinásť. V čom tkvelo jeho majstrovstvo?

„Bol strašne silný na puku, nezbavil sa ho len tak. Vedel vyjsť z rohu, prihrať, mal dobré periférne videnie. Nevedeli sme, že má problém s jedným okom (na pravé vidí len na 20 percent, pozn. red.), v hre to vôbec nebolo vidno. Bol to hráč, ktorý vedel nielen zakončiť, ale i pripraviť pozíciu spoluhráčom, okrem gólov mal dosť veľa asistencií. Na jeho útok sme sa spoliehali. Začal hrávať presilovky i oslabenia, dostával čoraz viac príležitostí a odvďačil sa nám za to bodovým ziskom.“

Solídnym bodovým ziskom sa prezentoval aj pod Tatrami, ale znova naplno zažiaril až po presune do hlavného mesta. V oboch prípadoch ste Abdulovi čelili už ako tréner Liptovského Mikuláša. Mali ste ho tak stále na dohľad.