Rodičia, ktorí učili deti doma, boli čudáci. Teraz k nim chodia druhí po rady

Riaditeľka školy podporujúca homeschooling: Nie každý rodič vie učiť svoje dieťa.

18. apr 2020 o 0:00 Monika Almášiová

Z rodičov sa za posledný mesiac stali čiastočne aj učitelia. Niektorým to ide lepšie, iným zas horšie a čaru domáceho vzdelávania nedokážu prísť na chuť. Na Slovensku pritom každým rokom pribúda čoraz viac detí na homeschoolingu, ako sa hovorí oficiálnemu domácemu vzdelávaniu. Zjednodušene to znamená, že deti nechodia do školy a zvyčajne ich jeden z rodičov vzdeláva doma. Stále. Podľa platných učebných osnov. Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ľubovec MONIKA RIŠKOVÁ pozná domáce vzdelávanie ako mama štyroch detí, učiteľka aj ako riaditeľka. Práve táto škola v Prešovskom okrese je kmeňovou školou pre deti vzdelávané doma. V rozhovore opísala, aké pravidlá má oficiálne domáce vzdelávanie a či dokáže učiť svoje dieťa každý rodič.

Homeschooling bol spočiatku veľký problém, rodičia nevedeli zohnať kmeňovú školu, dnes je jednou z takýchto škôl aj vaša. Prečo ste sa rozhodli otvoriť svoje brány aj deťom, ktoré sú vzdelávané doma?

- Pretože som sa stretávala s ľuďmi, ktorí hľadali pre svoje dieťa viac než ponúka inštitucionalizovaná škola v zmysle kvality vzdelania. Chceli uplatňovať vo výchove a vzdelávaní nejaký špecifický koncept a vo svojom okolí nemali školu, ktorá by to poskytovala. Či už ide o rešpektujúci prístup vo výchove, alebo vzdelávanie, kde sa viac prepája učenie s praktickým životom, či odovzdávanie hodnôt v prostredí rodiny. Tiež rodičia, ktorí chcú zladiť svoj profesijný život so vzdelávaním detí, či už sú to časté pobyty v zahraničí, alebo zladenie umeleckých a športových záujmov detí s učením.

A sú aj takí, a nie je ich málo, ktorí sa pre tento spôsob rozhodnú, lebo majú nejakú negatívnu skúsenosť so školou. Často sú to deti s nejakým znevýhodnením, s rôznymi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Školy nemajú dostatočnú podporu zo strany štátu v podobe zabezpečenia potrebného tímu odborníkov a asistentov pre takýchto žiakov a preto títo žiaci potom reálne zlyhávali aj v prostredí školskej integrácie.

A tiež preto, lebo sama som rodičom štyroch detí a dve z mojich detí som sama individuálne vzdelávala v istom období. A tretia dcéra je od tohto školského roka už tiež domoškoláčka. Takže mám aj osobnú skúsenosť a poznám tento spôsob vzdelávania aj z pohľadu rodiča, aj učiteľa, aj riaditeľa školy.

Domáce vzdelávanie na Slovensku má svoje presné pravidlá.

- Rodičia, ktorí sa rozhodnú vzdelávať svoje deti namiesto v základnej škole doma, ich môžu vzdelávať sami, ak spĺňajú kvalifikačný predpoklad pre vyučovanie prvého stupňa ZŠ. Druhou možnosťou je učenie prostredníctvom vzdelávacieho experta–garanta, ak nespĺňajú kvalifikačný predpoklad pre vyučovanie prvého stupňa ZŠ. Individuálne vzdelávanie sa povoľuje v dvoch prípadoch. Žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole alebo žiakovi prvého stupňa základnej školy.

Môžeme teda povedať, že garantom kvality individuálneho vzdelávania je škola, ktorú si rodič vyberie na základe slobodného výberu. Škola plní voči individuálnemu vzdelávaniu nielen kontrolnú funkciu, ale zároveň poskytuje deťom a rodičom aj potrebné učebné materiály a metodickú podporu. Dohliada, aby individuálny vzdelávací program, jeho princípy a ciele boli v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona.

Ako sú žiaci na domácom vzdelávaní kontrolovaní?