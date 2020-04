Prešov bude šetriť. Klesne plat primátorky, učiteľov, vypnú osvetlenie a fontány

Stratu v príjmoch mesta odhadujú na 6,5 milióna eur.

16. apr 2020 o 12:54 Michal Ivan

PREŠOV. Mesto Prešov muselo pristúpiť k šetreniu verejných financií, keďže počíta so stratou príjmu v miliónoch eur.

Klesať budú platy, odmeny a škrtať sa budú aj verejné výdavky.

Podnikateľom sú pripravení odpúšťať nájmy.

Výpadky príjmov mesta očakávajú v miliónoch eur

Podľa primátorky je výpadok z rozpočtu mesta odhadovaný na 6,5 milióna eur.

„Je to suma, ktorú bežne ušetriť nevieme. Prvým opatrením bolo, že sme stopli všetky nezačaté a nevysúťažené investičné akcie, ktoré boli schválené. Zatiaľ, kým nebudeme vedieť reálny výpadok príjmov v skutočnosti. Takisto sme veľmi striktne obmedzili objednávky tovarov a služieb pre mestský úrad,“ povedala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH).

Príjmy z podielových daní sú podľa primátorky na úrovni 42 miliónov eur.

„Ak nám vypadne 6,5 milióna eur, je to citeľná čiastka. Ak by pandémia a prísne opatrenia trvali o niekoľko mesiacov dlhšie, povedzme štyri mesiace, ten výpadok môže byť až 11 miliónov eur. To už nezvládneme bez pomoci štátu,“ dodala.

Vedenie mesta si škrtlo platy

Vedenie začalo so škrtaním platov od seba, no znižovanie príjmov sa uskutoční aj u ďalších zamestnancov.

„Osobne môžem povedať, že som sa vzdala navýšenia a idem na základný plat. To isté urobili aj páni viceprimátori,“ povedala Turčanová.

Vedenie mesta sa platov vzdalo od 15. apríla.

„Všetky takto ušetrené peniaze mesto použije na boj s pandémiou koronavírusu. Prispieť na tento účel budú môcť aj všetci mestskí poslanci. Pre nich bude sprístupnený účet, kde budú môcť zaslať časť svojich poslaneckých odmien vo výške podľa vlastného uváženia,“ informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.

U primátorky je zákonom stanovená minimálna úroveň platu 3 866 eur.

Doposiaľ Turčanová poberala mesačne 5 258 eur.

Ďalšie škrty

Dočasne bolo pozastavené aj vyplácanie odmien členom dozorných rád a predstavenstiev v mestských spoločnostiach.

Výnimkou sú pracovníci, ktorí sú v zamestnaneckom pomere spoločenstiev.

Platy znížia aj zamestnancom v školstve a v mestských organizáciách.

„Čo sa týka školstva a ďalších našich organizácií, využila som zákonnú možnosť Zákonníka práce. Ako zamestnávateľ som prijala opatrenie, že budú na 80 percentách platu, keďže je tam prekážka v práci na strane zamestnávateľa."

Chystajú aj ďalšie úsporné opatrenia. Napríklad svietenie v nočných hodinách, ktoré sa vypne o 23. hodine.

Zvažujú aj po vzore mesta Humenné tento rok nenapúšťať a neopravovať mestské fontány.

Škrtne sa aj učiteľom v materských školách a ZUŠ

Škrtanie na 80 platu sa bude týkať iba časti učiteľov.

„Výnimkou sú učitelia základných škôl, kde prebieha online výuka. Pri škrtaní hovoríme o materských školách, školských kluboch detí a prípadne aj o ZUŠ-kách, ak aktuálne neprebieha nejaká forma online výuky,“ povedala Turčanová.

Zamestnanci mestského úradu sú rovnako v špeciálnom režime a opatrenia boli prijaté už skôr.

„Ako jediné obmedzenie sme prijali, že s dôchodcami, ktorí majú nárok na starobný dôchodok a nadsluhujú, sa rozlúčime,“ povedala primátorka.

Dodala, že sa to dotkne piatich ľudí.

Z mestských spoločností sú napríklad v Dopravnom podniku mesta Prešov na 60 percentách platu, keďže to mali takto vyrokované v kolektívnej zmluve.

„Našou snahou je udržať zamestnanosť," povedal Turčanová.

Mesto je pripravené odpustiť nájmy

Mestská firma Prešov Real, ktorá je správcom nebytových priestorov, pristúpila k pomoci podnikateľom a komunikuje aj s ministerstvom hospodárstva.

„V prípade, že ministerstvo bude ústretové a podnikateľom tieto nájmy preplatí v plnej výške, nie je dôvod, aby sme prijímali opatrenia my. Ale sme pripravení odpustiť im nájom na jeden mesiac a nájomcovia zaplatia iba symbolické euro,“ povedala primátorka.

V ďalších mesiacoch počas obmedzenia prevádzky by mestu platili iba polovicu z dohodnutého nájmu.

„Bude to pre mesto výpadok, ale myslím, že takúto povinnosť máme voči našim podnikateľom, ktorí v tomto regióne žijú a pracujú,“ dodala Turčanová.