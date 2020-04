Martin Hudák rozbehol v Austrálii oceňovaný podnik, momentálne museli zavrieť

Prešovčan je najlepším barmanom i baristom na svete.

17. apr 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Bol obrovským talentom už v Prešove, ale bolo jasné, že mu toto mesto bude pritesné.

Mohol byť úspešným spevákom, ale ťahalo ho to iným smerom.

Martin Hudák sa už od skončenia hotelovej akadémie profiloval ako barista (špecialista na kávu) i barman (špecialista na miešané drinky).

Súvisiaci článok Obľúbeným nápojom vychýreného prešovského barmana je čistá voda Čítajte

Bol tiež degustátorom whisky a začal variť vlastné pivo.

Už počas pôsobenia v Prešove získal niekoľko prestížnych medzinárodných ocenení.

Neskôr túto zbierku výrazne rozšíril.

Je svetovým šampiónom ako barista (World Coffee in Good Spirit Champion 2017), aj ako barman (Bartender of the year 2019).

Ešte pred ziskom titulu baristického majstra sveta sa dva razy dostal do finále, v Melbourne (2014) a Šanghaji (2016), vďaka čomu školil baristov po celom svete a precestoval vyše 50 krajín.

Pred piatimi rokmi, ako 25-ročný, dostal ponuku pôsobiť ako senior barman American Bar v ikonickom londýnskom hoteli Savoy.

Ide o najdlhšie fungujúci koktajlový bar na svete, má 130 rokov.

Už vtedy nám tvrdil, že do tridsiatky by rád vyskúšal aj Austráliu.

Súvisiaci článok Barman Martin dostal z Londýna ponuku, aká sa neodmieta Čítajte

Stalo sa. V Sydney krátko pred tridsiatkou vytvoril podnik Maybe Sammy a ten sa stal najlepším novým barom na svete (Best New International Cocktail Bar 2019).

Martin je v kurze, všimli si ho aj mnohé odborné i populárne médiá u nás i vo svete.

Pre Korzár prezradil nielen to, ako sa mu darí, ale aj ako terajšia celosvetová pandémia koronavírusu a kríza zasiahne jeho brandžu, prečo sa dal na vegánstvo a čo bolo kľúčom jeho úspešného príbehu.

Začínali ste v prešovskom Dubline, dokiaľ ste prešli do slávneho londýnskeho hotela Savoy, kde ste mali na starosti American bar. Nakoľko veľká to bola zmena?

- Určite neporovnateľná. Londýn je mekkou koktailov a špičkových barov, takže to bola od prvej chvíle jasná voľba pre mňa. Veľký osobný rast, kariérny, ako aj osobnostný. Taktiež moja prvá skúsenosť mimo domova, bez rodiny a pohodlia. Mať na starosti najstarší hotel a koktailový bar v Európe nie sú žarty a chce to veľa odvahy a odhodlania.

Čo vám dalo pôsobenie v Londýne? A čo vzalo?

- Vzalo mi pocit súkromia a pohodlia. V takej metropole nemáte čas na rodinu či seba samého a jedinou motiváciou je pre vás pracovný výkon a kariérny rast. Nie je to pre každého a chce to dosť veľa sebazaprenia. Aj napriek tomu ale nič neľutujem a tie roky v Anglicku beriem ako veľké pozitívum pre vybudovanie si svetového mena.

V súčasnosti žijete v Austrálii. Ako ste sa ocitli v Sydney?

- V Londýne som dosiahol všetko, po čom so túžil. Náš bar vyhral cenu najlepší hotelový bar v Európe či najlepší barový tím. V tom istom roku som sa stal majstrom sveta v baristike. Mal som pocit, že už sa nemám kam posunúť a potreboval som novú životnú výzvu. Okrem toho mesto ako také mi začalo prekážať po sociálnej a politickej stránke a práve preto som sa rozhodol pre opačný koniec sveta, kde môžem začať odznova a s novou víziou.

Tamojší bar Maybe Sammy ste si vybudovali podľa seba? Čo na ňom ocenila porota, keď ho vyhlásia za najlepší novootvorený bar na svete?

- Áno, je to bar, ktorý sme dali dokopy spolu s mojimi kamarátmi a taktiež špičkovými barmanmi, ktorí majú roky skúseností zo sveta. Ťažko povedať, čo porota hodnotila, pretože hodnotiace hárky nie sú bežne dostupné a porotcov je celosvetovo vyše päťsto, takže tu mohol byť hocikto v hocijaký deň. My sa hlavne snažíme každý deň pracovať naplno, keďže takými porotcami sú aj bežní hostia, ktorých názory robia rozdiel medzi plným a prázdnym barom.

Získavali ste cenu za cenou. Ste majstrom sveta v miešaní kávových koktailov i najlepším svetovým barmanom. To sú veľké veci. Môžete tieto ocenenia stručne opísať? Pomohli vám vo vaše brandži?