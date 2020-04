Prešovská radnica si v čase šetrenia chcela objednať knihy o hostincoch

Po kritike objednávku zrušila.

20. apr 2020 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Mesto Prešov v súvislosti s pandémiou a spomalením ekonomiky kvôli opatreniam očakáva výpadok niekoľkých miliónov eur zo svojho rozpočtu.

Samospráva musela pristúpiť k šetreniu verejných financií, keďže počíta so stratou príjmov vo výške zatiaľ zhruba 6,5 milióna eur.

Objednávka vyvolala kritiku kvôli plytvaniu peňazí

„Ak nám vypadne 6,5 milióna eur, je to citeľná čiastka. Ak by pandémia a prísne opatrenia trvali o niekoľko mesiacov dlhšie, povedzme štyri mesiace, ten výpadok môže byť až 11 miliónov eur. To už nezvládneme bez pomoci štátu,“ povedala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH).

Príjmy z podielových daní sú pritom na úrovni 42 miliónov eur.

Okrem platu primátorky v rámci opatrení klesnú aj platy viceprimátorov, učiteliek v materských školách, zamestnancov úradu a škrtať sa budú aj odmeny pre členov dozorných rád a stopli sa aj nezačaté investície mesta.

Na predstavení šetriacich opatrení 16. apríla vedenie mesta informovalo aj o obmedzení objednávok mesta iba na tie nevyhnutné.

Týždeň pred týmto vyhlásením, kedy bol úrad v šetriacom režime a pripravoval opatrenia, sa však na stránke mesta objavila objednávka, ktorá zožala obrovskú kritiku.

