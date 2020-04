Komajota oslávi výročie benefičným koncertom bez divákov

Prenášať ho bude naživo online.

18. apr 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Turné kapely Komajota k 15. výročiu zmarila pandémia koronavírusu.

Kapela sa rozhodla usporiadať koncert online. Vysielať ho bude z domovskej scény na prešovskom Stromoradí v nedeľu od 20. hodiny.

Koncert bude mať benefičný rozmer, je súčasťou iniciatívy Aby kultúra žila, ktorá pomáha umelcom v núdzi výzvou na dobrovoľné príspevky. Výťažok sa rozdeľuje medzi umelcov, ktorí potrebujú priamu finančnú pomoc v čase karantény.

Prvý zo série takýchto koncertov odohrala Katarína Máliková v bratislavskej Cvernovke.

Už takto účinkovali

Pre Komajotu to nie je úplne nová skúsenosť.

Súvisiaci článok Dobrý festival je vážne ohrozený, definitíva ešte nepadla Čítajte

Dve tretiny kapely, Martin Husovský a Stanislav Čorej, mali online reláciu Svetlá hodinka, vysielanú z hudobného štúdia, v ktorom hostili a spovedali rôznych interpretov.

Komajota nahrala aj album Priame prenosy, ktorému predchádzali práve priame online prenosy jednotlivých nahrávaní.

So šnúrou živých koncertov sa zatiaľ lúčiť nechce.

„Už sme aj skúšali, pripravili nový program, tak si to chceme dať v premiére na jeseň, lebo by to bola škoda mať rok ticha. To by bolo šialené,“ hovorí spevák Martin Husovský.

Kontakt cez moderátora

Na moderovanom nedeľňajšom koncerte spraví Komajota prierez svojej tvorby. A to vrátane piesní, ktoré naživo hrávala kapela len zriedka.

„Náš koncert bude moderovať Peter Kovo Kovalčík, vďaka čomu budeme mať aspoň nejaký kontakt s publikom. Bude to taká príjemná hodinka čistého hrania, plus sa to natiahne o krátke rozhovory,“ pozýva kapela na sledovanie streamu výročného koncertu.

Ako povedali jej členovia, čas vynútenej karantény využívajú na tvorbu nového repertoáru.