Reiter: Koronavírus tu bude minimálne rok. Budeme rok nežiť?

Ligy podľa neho budú pokračovať, ale bez divákov.

18. apr 2020 o 0:00 Daniel Dedina

STROPKOV. Koronavírus stále drží futbal poriadne v kliešťach.

Bude ešte aktuálne sezóna pokračovať, alebo už nie?

To je otázka, nad ktorou sa dennodenne zamýšľajú kompetentní a kladú si ju aj fanúšikovia.

„Moje prianie je, aby sa hralo. Samozrejme, bez divákov. Pretože také sú momentálne trendy vo vyspelých štátoch, v porovnaní s ktorými sme na tom s koronavírusom ešte celkom dobre. Bez divákov si viem predstaviť, aby sa vo Fortuna lige i druhej lige pokračovalo,“ tvrdí bývalý slovenský reprezentant Ľubomír Reiter.

Argumentuje marketingovými záležitosťami i televíznymi právami, s ktorými je futbal na najvyššej úrovni spätý.

„Hrá sa pre divákov, ale bohužiaľ,“ vraví s ohľadom na súčasnú situáciu vo svete i u nás doma.

Treba nájsť strednú cestu

V súčasnosti existuje viacero možných scenárov.

Často rezonuje možnosť, že ročník 2019/20 by sa na národnej úrovni mohol dohrávať v letných mesiacoch.

Túto myšlienku podporuje aj 45-ročný stropkovský rodák.

„Myslím si, že pre regulárnosť súťaže a miestenky do Ligy majstrov a Európskej ligy by bolo dobré, ak by sa to dohralo v lete. Je to, samozrejme, aj o peniazoch,“ uviedol Reiter.

Súhlasí, že s prázdnymi tribúnami to bude iné.