Stražan je pesimista. Najviac mu chýba vnučka zo Španielska

O dobrú náladu u hereckých legiend sa stará Kveta.

22. apr 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Nebyť koronavírusu, mali by už hereckí manželia Kveta a Jozef Stražanovci zbalené kufre a mierili by do Španielska za svojou vnučkou, dcérou a zaťom.

„Chvalabohu, sú v poriadku,“ hovorí Kveta Stražanová.

„Bývajú v mestečku asi 70 kilometrov od Barcelony v Katalánsku. Všetci sú doma. Oni majú takú obrovskú výhodu, že majú mezonetový byt s veľkou terasou hore...“

Stražan: Rád by som sa mýlil…

Na vnučku je naviazaný najmä Jožo Stražan.

„Každý deň sme v kontakte cez messenger, či ako sa to volá. Vidíme sa a rozprávame.“

Podľa Stražana ani vnučke nerobí dobre, že je už tridsať dní zavretá doma. Dúfa, že všetko dobre dopadne.

„Nebyť vírusu, už sme zbalení a letíme do Španielska,“ potvrdzuje.

„Je to tam veľmi prísne a Katalánsko je najviac postihnuté. Hlavne, že blízki sú v poriadku, lebo je tam oveľa horšia situácia,“ vraví J. Stražan, ktorý túto situáciu neznáša ľahko.

„Kveta je optimistka. To je dobré mať vedľa seba optimistu,“ podotýka s tým, že on sám je pesimista.

„Po prvé, som po mozgovej porážke, divne sa cítim a učím sa rozprávať, a po druhé, to vidím veľmi pesimisticky. Veľmi. Bodaj by som sa mýlil. Hovoria, že ešte mesiac, dva, tri, do konca roka. Ani tomu neverím. Rád by som sa mýlil, ale má to tak obrovský účinok na celom svete. Že len prosím niekoho mocného, aby nám pomohol.“

Jozef Stražan zdôrazňuje, že ľudia sa potrebujú stretávať, komunikovať medzi sebou, čo je dnes ťažké.

„Na túto tému sa ani nedá diskutovať. To len človek vnútorne prežíva. Niečo o tom verbálne hovoriť sa mi zdá márne. Musíme to prežiť, každý sám v sebe a dúfať.“

