Východniar o Novozélanďanoch: Slovensko satiricky volajú ostrov zdravia

Zdravotníci v prvej línii majú odpustené dane.

23. apr 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. S manželkou i deťmi má niekoľko rokov štátne občianstvo na Novom Zélande, ale pochádza z východného Slovenska.

O Eduardovi, ktorý pôsobí na druhom konci zemegule v prvej línii, sme už v Korzári písali.

Spojili sme sa opäť, aby sme zistili, čo je nové.

Eddie pôsobí ako registered nurse, teda profesionálna zdravotná sestra, resp. zdravotník, aj s licenciou pre odbery a paliatívnu starostlivosť.

S potenciálne chorými na Covid-19 sa stretáva prakticky denne. A má obavy o to, čo spôsobí koronavírus na jeho rodnom Slovensku.

Porovnateľné čísla

Hovorí, že na Novom Zélande mali deväť úmrtí, z toho štyroch zdravotníkov. A to v čase, keď bolo na Slovensku potvrdených smrteľných prípadov menej. Ten počet je v oboch krajinách porovnateľný.

Súvisiaci článok Východniar v prvej línii na Novom Zélande: Čakajú nás ťažké časy Čítajte

„Európa je všeobecne známa tým, že miluje prikrášľovať. Osobne som presvedčený, že aj na Slovensku je to väčší prúser než sú oficiálne údaje, akurát nie je urobených toľko testov, koľko by malo byť. Mňa osobne testovali štyrikrát. U vás testujú jedného a berie sa, že je čistý, ale to o tri týždne platiť nemusí,“ vraví Eduard.

Podľa dostupných údajov sa na Novom Zélande robilo trikrát viac testov ako na Slovensku.

Eddie upozorňuje aj na to, že Nový Zéland je izolovaná krajina, kým SR je vnútrozemský štát uprostred kontinentu.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 01:00 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa